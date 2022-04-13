場邊人語／德州之役 主將折翼

半年之內四次交鋒，達拉斯都占上風。

戰績51勝的達拉斯獨行俠隊在總教練基德（Jason Frederick Kidd）領軍下，4月10日晚間在德州 「美利堅航空球場」（American Airlines Center）迎戰戰績34勝的聖安東尼奧馬刺 隊，雙方11次平手22次相互領先，終場以130比120勝出，在例行賽季連續第4次擊敗馬刺隊，也是第3個球季接連晉級季後賽 。

獨行俠隊最近一次單季至少有50次勝場是在2014-15球季；該隊上個球季戰績42勝30負，但是在季後賽第1回合就遭到洛杉磯快艇隊以4勝3負淘汰。

令人擔憂的是，這場比賽進行到第3節倒數2分鐘24秒時，獨行俠隊的6呎7吋後衛唐西奇（Luka Dončić）左小腿受傷退場；他全場奮戰28分鐘45秒，收穫全場最多的26分，共出手投籃18次8次命中，在第2節拿下11分，命中率達到44.4%；三分球命中率5投2中，命中率40%，罰球8次出手8次命中，準確率為100%。

唐西奇何時才能回到球場？是個懸念。

23歲的唐西奇來自斯洛文尼亞，是獨行俠隊發動攻擊的中心；他在2022球季先發過65場，平均上陣35.4分鐘，得到生涯次高的28.4分，9.1個籃板球和8.7次助攻，平均第1節和第3節全場最多，以及 1.2次抄截4.5次失誤和0.6次火鍋，有44次「兩雙」和10次「大三元」，生涯已經有46次；共出手投籃1403次，命中641次，準確率達到45.7%；三分球投569次201次得分，命中率35.3%；兩分球出手834次命中440次，準確率為52.8%；累積得到1847分。

達拉斯獨行俠隊在出戰聖安東尼奧馬刺隊時，還不能確定季後賽交手對象，直到金州勇士隊以128比107力克紐奧良鵜鶘隊，加上猶他爵士隊以111比80狂勝波特蘭拓荒者隊之後，才敲定季後賽的對手就是西區第5種子猶他爵士隊。

爵士隊和獨行俠隊在例行賽季總共交手183次，其中獨行俠隊取勝77次；本球季雙方相遇4次，各自2次捍衛主場成功。爵士隊得分後衛米契爾（Donovan Mitchell Jr.）本季遇上獨行俠隊，場均23.8分，而唐西奇則有30分。

這兩支球隊在季後賽遭遇2次，分別是1986尼4月18日到25日以及2001年4月21日到5月3日共9場賽事，獨行俠隊前身小牛隊第1次交手以3勝1負晉級，第2次交鋒也以3勝2敗捷報。

爵士隊和獨行俠隊預訂於4月16日下午1時起在德州「美利堅航空球場」展開季後較量；唐西奇是否出場？米契爾能否踢館？拭目以待。