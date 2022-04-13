我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

場邊人語／德州之役 主將折翼

彭廣揚

半年之內四次交鋒，達拉斯都占上風。

戰績51勝的達拉斯獨行俠隊在總教練基德（Jason Frederick Kidd）領軍下，4月10日晚間在德州「美利堅航空球場」（American Airlines Center）迎戰戰績34勝的聖安東尼奧馬刺隊，雙方11次平手22次相互領先，終場以130比120勝出，在例行賽季連續第4次擊敗馬刺隊，也是第3個球季接連晉級季後賽

獨行俠隊最近一次單季至少有50次勝場是在2014-15球季；該隊上個球季戰績42勝30負，但是在季後賽第1回合就遭到洛杉磯快艇隊以4勝3負淘汰。

令人擔憂的是，這場比賽進行到第3節倒數2分鐘24秒時，獨行俠隊的6呎7吋後衛唐西奇（Luka Dončić）左小腿受傷退場；他全場奮戰28分鐘45秒，收穫全場最多的26分，共出手投籃18次8次命中，在第2節拿下11分，命中率達到44.4%；三分球命中率5投2中，命中率40%，罰球8次出手8次命中，準確率為100%。

唐西奇何時才能回到球場？是個懸念。

23歲的唐西奇來自斯洛文尼亞，是獨行俠隊發動攻擊的中心；他在2022球季先發過65場，平均上陣35.4分鐘，得到生涯次高的28.4分，9.1個籃板球和8.7次助攻，平均第1節和第3節全場最多，以及 1.2次抄截4.5次失誤和0.6次火鍋，有44次「兩雙」和10次「大三元」，生涯已經有46次；共出手投籃1403次，命中641次，準確率達到45.7%；三分球投569次201次得分，命中率35.3%；兩分球出手834次命中440次，準確率為52.8%；累積得到1847分。

達拉斯獨行俠隊在出戰聖安東尼奧馬刺隊時，還不能確定季後賽交手對象，直到金州勇士隊以128比107力克紐奧良鵜鶘隊，加上猶他爵士隊以111比80狂勝波特蘭拓荒者隊之後，才敲定季後賽的對手就是西區第5種子猶他爵士隊。

爵士隊和獨行俠隊在例行賽季總共交手183次，其中獨行俠隊取勝77次；本球季雙方相遇4次，各自2次捍衛主場成功。爵士隊得分後衛米契爾（Donovan Mitchell Jr.）本季遇上獨行俠隊，場均23.8分，而唐西奇則有30分。

這兩支球隊在季後賽遭遇2次，分別是1986尼4月18日到25日以及2001年4月21日到5月3日共9場賽事，獨行俠隊前身小牛隊第1次交手以3勝1負晉級，第2次交鋒也以3勝2敗捷報。

爵士隊和獨行俠隊預訂於4月16日下午1時起在德州「美利堅航空球場」展開季後較量；唐西奇是否出場？米契爾能否踢館？拭目以待。

季後賽 馬刺 德州

上一則

NBA／紐約地鐵槍擊 杜蘭特訓練館在旁：聽到救護鳴笛聲

下一則

網球／納達爾肋傷未癒 不打巴塞隆納公開賽 復出時間未定

延伸閱讀

德州旱情11年來最嚴峻 未來兩個月降雨量是紓旱關鍵

德州旱情11年來最嚴峻 未來兩個月降雨量是紓旱關鍵
NBA／唐西奇技術犯規遭取消 賽季最終戰上場不受影響

NBA／唐西奇技術犯規遭取消 賽季最終戰上場不受影響
NBA／唐西奇全能領軍 獨行俠睽違7年再奪50勝

NBA／唐西奇全能領軍 獨行俠睽違7年再奪50勝
NBA／唐西奇準大三元 獨行俠獵鹿

NBA／唐西奇準大三元 獨行俠獵鹿

熱門新聞

谷愛凌代言萬國表。（取材自微博）

再談混血出身 谷愛凌：美國跟中國沒有誰比誰好

2022-04-05 21:45
谷愛凌參加北京冬奧表彰大會，被粉絲包圍要簽名。（影片截圖）

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

2022-04-07 22:54
法國男網小將高梅（左）賞了對手一巴掌。（影片截圖）

學威爾史密斯？法網球小將不滿遭狂噓 賞了對手1巴掌

2022-04-06 23:13
Getty Images

NBA／不懂理財？字母哥竟在美國50家銀行開戶存款

2022-04-09 07:03
美國出生的朱易曾表示不後悔代表中國參賽。(新華社)

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

2022-04-13 01:06
林書豪即將返美。（取材自微博）

北京首鋼季後賽出局 林書豪計畫下周返美

2022-04-12 07:43

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查