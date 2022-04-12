場邊人語／例賽結束 貢獻細數

自始至終，肩負何其重。

戰績48勝的丹佛金塊隊於4月11日晚間在「大球場」（Ball Arena）迎戰只有32勝的洛杉磯湖人隊，終場加時階段是以141比146飲恨，不過順利完成例行賽季82場賽程，連續第4個球季晉級季後賽 。

金塊隊7日在主場以122比109取勝近況良好的曼斐斯灰熊隊，確保球隊至少以西區第6種子參加季後賽。當晚全隊80次出手投籃44次命中，命中率達到55%；這是球隊在球季中第11次全隊單場命中率至少達55%。在1994-95球季，該隊曾經創下13次紀錄。

金塊隊團隊在總教練馬龍（Michael Malone）領導下的表現，加上身高6呎11吋塞爾維亞籍中鋒約柯奇（Nikola Jokić）的發揮，仍然是整個例行賽季的亮點。

27歲的約柯奇各項攻守技術統計平均，得分、助攻和籃板球項目同樣突出；不折不扣是球隊攻城和堅守的中心，他成為選拔本季NBA 「年度最有價值球員」（MVP）行情最被看好的候選人，氣勢強過費城 76人隊的中鋒安比德（Joel Embiid）以及密爾瓦基公鹿隊大前鋒「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

他在2021球季72場全部先發，平均上陣34.6分鐘，個人最高紀錄37.6分鐘，得到26.4分，10.8個籃板球和8.3次助攻，以及1.3次抄截3.1次失誤和0.7次防守火鍋，有60次「兩雙」和16次「大三元」；共出手投籃732次，命中率53.3%，三分球命中率38.8%，兩分球出手1056次命中640次，準確率為60.6%。

他2022球季先發74場，平均上陣33.5分鐘，得到生涯最高27.1分，13.8個籃板球和7.9次助攻，以及 1.5次抄截3.8次失誤和0.9次防守火鍋，有66次「兩雙」和19次「大三元」，生涯總計57次，共出手投籃764次，命中率58.3%，三分球命中率33.7%，兩分球出手1023次命中667次，準確率為65.2%，累積得到2004分。

安比德在本球季先發68場，平均上陣33.8分鐘，得到30.6分，為全聯盟最高，11.7個籃板球和4.2次助攻，以及1.1次抄截3.1次失誤和1.5次火鍋，有46次「兩雙」和2次「大三元」，共出手投籃1334次，命中率達49.9%，三分球命中率33.8%，兩分球出手1083次命中573次，準確率為52.9%，累積得分2079分，是大聯盟年度得分之最。

安戴托昆波本球季先發67場，平均上陣32.9分鐘，得到29.9分，11.6個籃板球和5.8次助攻，以及1.1次抄截3.3次失誤1.4次火鍋，有46次「兩雙」和4次「大三元」，共出手投籃1245次，命中率達55.3%，三分球命中率29.3%，兩分球出手1003次命中618次，準確率為61.6%，累積收穫2002分。

誰人身價高？自有定論。