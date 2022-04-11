場邊人語／聯賽開局 奪標警句

好戲可能不連台。

4月7日午後，美國職棒大聯盟(MLB)國家聯會中區小組芝加哥小熊隊，在主場「箭牌球場」(Wrigley Field)舉行球季開幕式，率先迎戰同小組的密爾瓦基釀酒人隊，揭開年度例賽球季。30支所屬球隊「各個有希望，人人沒打握」。

希望是球隊、球員和球迷的正能量，把握則是賽程、進程、場地、天氣、健康等不確定因素。大聯盟的聯賽重視時間管理和競爭力平衡(Competitive Balance)，並不樂於見到「以大吃小」，卻欣然見證「小兵立大功」。

翻開大聯盟的作戰歷史，從2000年球季以來，至今沒有一支球隊能夠連續兩個球季奪標；亞特蘭大勇士 隊因此必須牢記「好戲可不連台」的警句，在今後長達7個月162場賽程之中，步步為營招招求勝。

紐約洋基隊是在總教練托瑞(Joseph Torre)率領之下，於1998、1999、2000年球季先後擊敗聖地牙哥教士隊、亞特蘭大勇士隊和紐約大都會隊奪得年總冠軍。在此之前，洋基隊也曾經於1996年以4勝2敗的戰績，中斷亞特蘭大勇士隊和總教練考克斯(Bobby Cox)的蟬聯冠軍夢。而托瑞本人，稍後於2001年和2003年球季，在爭奪年度總冠軍時，先後輸給亞里桑納響尾蛇隊和佛羅里達馬林魚隊。

現年66歲的波奇(Bruce Bochy)，由2010年到2014年間，雖然3次率領舊金山巨人隊，分別擊敗德州遊騎兵隊、底特律老虎隊和坎薩斯皇家隊奪標，可惜都是隔年傳出捷報，並不是利索三連勝。

波士頓紅襪隊也有類似情況，由2007年到2018年間，雖然3次分別擊敗科羅拉多洛磯隊、聖路易紅雀隊和洛杉磯道奇 隊封王，然而都是由不同的總教練帶領，包括法蘭柯納(Terry Francona)、法瑞爾(John Farrell)、來自波多黎各的柯拉(Jose Cora)。

休士頓太空人隊是於2017年在擊敗洛杉磯道奇隊後奪標，但是2019年和2021年兩次在年度總冠軍大賽失利。

亞特蘭大勇士隊於1876年成軍，上個球季出賽161場，戰績88勝73負。本球季首場夜戰辛辛那提紅人隊。