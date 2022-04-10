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場邊人語／六人輪值 是否不智

彭廣揚

明尼蘇達州的居民，從來不敢輕忽極端天氣預報。該地區的球迷也重視球員「調度趨勢」報告。

美國職棒大聯盟(MLB)美國聯會中區小組明尼蘇達雙城隊，本來預定於4月7日下午3時10分起，在主場「目標球場」(Target Field)舉行例行賽季開幕式和迎戰西雅圖水手隊，然而在天氣預報的警示之下，6日早上即時宣布賽程延遲到8日午後。雙方對陣9局，各自在第1局上和第4局下擊出全壘打，結局由客隊以2：1告捷。雙城隊於是在最近14次開幕日嘗過11次敗績。

雙城隊是於2021年7月30日將來自波多黎各，現年27歲的右投手貝瑞歐斯(José Berríos)交易到多倫多藍鳥隊，直到3月28日才和33歲的右投手阿契爾(Christopher Archer)簽訂為期1年總價375萬元的短約，並且立即取代現年26歲，來自澳洲的左投手索普(Lewis Thorpe)，進入40人名單。 

阿契爾來自北卡羅來納州洛麗，身高6呎2吋(188公分)，2012年6月20日代表坦帕灣光芒隊首次在大聯盟亮相，2018年7月31日被交易到匹茲堡海盜隊。至今在大聯盟9個例賽季參賽218次1254.1局，其中215場先發的戰績為61勝81敗，獲勝率只有 43%，場均防禦率3.87，遭到對方擊出1145次安打153支全壘打，累積有1370次三振和428次四壞球，失掉598分其中540是責任失分。 

阿契爾兩次當選全明星，曾經是2013年度美國聯會最佳新人獎項和2015年度美國聯會最佳投手獎項候選人，而且從2014年以來，一直是美國聯會輪值和三振次數先的先發投手。不過他於2021年球季，由於前臂和左臀部傷痛，只有先發5次19.1局，戰績為1勝1敗，獲勝率有 50%，場均防禦率4.66，遭到對方擊出18次安打3支全壘打，有21次三振沒有四壞球，失掉11分其中10是責任失分。

雙城隊的先發投手輪值，本來安排的5人都是右投手，除了阿契爾之外，依次為現年25歲，身高6呎2吋，2021年9月1日才加入大聯盟的萊恩(Joseph Ryan)、現年已經32歲，身高只有5呎10吋，有9個球季1267.1局214次先發經驗和82次勝投的葛雷(Sonny Gray)、現年26歲，身高6呎9吋(206公分)，2021年5月18日剛登板的歐伯(John Ober)，以及現年29歲，身高6呎1吋，先後效力過巴爾迪摩金鶯隊和洛杉磯天使隊的邦迪(Dylan Bundy)。

萊恩在開幕日的比賽表現緊張，面對第2名打者就投球失控，以70球數先發4局，有4次三振和(生涯最多)4次四壞球，責任失掉2分，防禦率4.50。 

現年已經32歲，身高6呎3吋，有6個球季314.2局319次救援經驗和17次勝投的左投手羅傑斯(Taylor Rogers)，本來是雙城隊主要後援和終結人選，然而卻於4月7日被交易到聖地牙哥教士隊，交換來現年26歲的先發右投手派達克(Christopher Paddack)和現年30歲後援右投手帕岡(Emilio Pagán)。

雙城隊於1960年10月26日由華盛頓哥倫比亞特區遷往中西部，投手群於2021年球季出賽162次1419.1局，戰績為73勝89敗，場均防禦率4.83，遭到對方擊出1392次安打239支全壘打，累積有137次三振484次四壞球，失掉834分其中762是責任失分，表現全組最差勁。

這樣的「天氣預報」，該怎麼說？

北卡羅來納州 澳洲 天使

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