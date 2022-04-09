場邊人語／球季伊始 勇於嘗試

漫漫球季，何以為繼？

MLB國聯東區小組華盛頓國民隊本來預定於4月7日下午4時5分在主場「國民球場」（Nationals Park）舉行例行賽季開幕式和迎戰來自紐約的大都會 隊，然而參考降雨預報之後，6日晚間毅然宣布將賽程延遲到翌日傍晚7時5分，可是雨勢再將比賽推遲到晚間8時21分才舉行。

國民隊賽前率先宣布指派32歲左投柯賓（Patrick Alan Corbin）肩挑重任；紐約大都會隊則於6日下午才決定由26歲、身高6呎7吋的右投梅基爾（Tylor J. Megill）在客場首役先發。這是來自加州 長灘的梅基爾首次在球季開幕日登板；大都會隊在過去6個球季開幕日啟用過3名不同投手擔綱。柯賓在代表亞里桑納響尾蛇隊期間，曾於2018年3月29日在大通球場於4萬8703名球迷捧場下，主投5.2局以8比2擊退科羅拉多洛磯隊，首次在大聯盟擔任開幕日先發就成為勝投。響尾蛇隊自1998年以來舉行過23次開幕日賽事，只有5名投手拿下8次勝投。

柯賓來自紐約上州 雪城附近，身高6呎4吋，2012年4月30日代表響尾蛇隊首次在大聯盟亮相，2018年12月4日和國民隊簽訂為期6年總額1億4000萬元的合約。至今在大聯盟9個例行賽季，有4個單季至少11次勝投，參賽247場1385局，其中229場先發戰績為81勝84敗，勝率有49.1%，場均防禦率4.09，遭擊出1390支安打178支全壘打，累積有1338次三振和419次四壞球，失掉677分其中629是責失。

柯賓本季的努力目標是盡快找回手感，也就是教練團強調的「控球必須回穩」。2019年球季是他表現搶眼的一記，參賽33場202局，每場都是先發登板，戰績14勝7敗，勝率達66.7%，場均防禦率3.25，遭擊出169支安打24支全壘打，累積有238次三振和70次四壞球，失掉81分其中73是責失。

柯賓在2021年球季明顯處於低潮，參賽31場171.2局，每場都是先發登板，戰績9勝16敗，勝率36%，場均防禦率5.82，遭擊出192支安打37支全壘打，累積有143次三振和60次四壞球，失掉114分其中111是責失。換句話說，論及敗場次數、責任失分和被打全壘打次數，柯賓在當時大聯盟敬陪末座。

球季伊始，勇於嘗試；柯賓首次登板，以76球數主投4局面對打者18次，遭擊出5支安打，有4次三振2次四壞球和責失2分，終場大都會隊以5比1拿下開門紅，柯賓成為本季國民隊首敗投手。