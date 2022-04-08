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場邊人語／季後無期 湖人沒戲

彭廣揚

●洛杉磯湖人隊毋需等待完成82場賽程，在例行賽第79場就已經鬧劇落幕。

4月5日於亞里桑納鳳凰城的主場「足跡球場」（Footprint Center），鳳凰城太陽隊隊6呎5吋得分後衛布克（Devin Armani Booker）聯袂6呎11吋中鋒艾頓（Deandre Edoneille Ayton），於全場1萬7071名球迷關注下合力拿下54分，終場以121：110告捷，獲得NBA本季例賽最佳戰績63勝16負，也刷新隊史單季最佳紀錄。

這是湖人隊自3月23日以來，連續第7場敗北。這也是太陽隊在9連勝後的2連敗之後，首次獲勝。

當晚戰果正式宣告湖人隊在本季4次和太陽隊交鋒都是兵敗而歸，最多分差達到29分；湖人隊的例行賽季雖然還要出戰金州勇士隊、奧克拉荷馬城雷霆隊和丹佛金塊隊，然而結局已經不再重要，因為他們提前和季後賽說了聲再見。

雙方全場5次平手6次相互領先，湖人隊在這場比賽有16分鐘12秒絕對領先，6名替補球員聯手攻下39分，全隊投籃86次39次得分，命中率45.3%，三分球出手29次有9次破網，命中率31%。8次當選全明星的大前鋒戴維斯（Anthony Marshon Davis）登場35分鐘31秒，攻下21分和13個籃板球，本季第19次「兩雙」。高爭議性的組織後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook III）上場34分鐘15秒，攻下28分和3次助攻。

湖人隊其實擁有5位入列籃球名人堂的候選人，包括戴維斯、衛斯特布魯克、詹姆斯（LeBron Raymone James）、安東尼（Carmelo Kyam Anthony）和霍華德（Dwight David Howard）。球迷和球評在失望和驚訝之餘，形容這是NBA四分之三個世紀以來最大挫敗。

太陽隊全場有過29分鐘5秒絕對領先，動用9名替補球員貢獻共有43分，全隊比賽投籃多達102次50次得分，命中率達到49%，三分球出手過39次有14次破網，命中率35.9%。

25歲的布克上場29分鐘42秒，在第1節和第3節分別收穫11分和16分，全場攻下32分和7個籃板球；在巴拿馬出生的艾頓登場26分鐘49秒，攻下22分和13個籃板球，成就本季第29次「兩雙」。

太陽隊資深組織後衛保羅（Christopher Emmanuel Paul）登場23分鐘51秒，在第2節和第3節分別有6次和5次助攻，全場雖然只攻下6分，可是收穫12個籃板球。

湖人隊本球季戲劇效果十足，招聘、熱身、組合、內鬨、掛彩、疫情、缺人、叫陣、驕縱、囂張、干預、選秀、自私、傲慢，然而獨缺打勝仗的努力，終於導致提早沒戲！

湖人 NBA 勇士

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