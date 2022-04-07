場邊人語／首尾呼應 藍鳥求贏

起手講求震慑，終結注重割捨。

MLB美聯東區小組多倫多藍鳥隊3月底敲定嶄新球季的先發投手和終結者投手，分別由來自波多黎各，27歲右投貝瑞歐斯（José Orlando Berríos）以及生於加拿大 的28歲羅馬諾（Jordan Robert Romano）出任。

貝瑞歐斯於2016年4月27日起代表明尼蘇達雙城隊出賽，2021年7月30日被交易到藍鳥隊，同年11月16日和藍鳥隊簽訂7年總價1億3100萬元的厚約。藍鳥隊預定4月8日在加拿大多倫多主場迎戰來自美國德州 達拉斯的遊騎兵隊，由貝瑞歐斯擔任守城大將，與來將30歲右投葛雷（Jonathan Charles Gray）交鋒。

這是貝瑞歐斯第3次榮任球隊開幕日先發投手。藍鳥隊受到新冠狀肺炎病毒疫情 影響，曾經有一段時間被迫在美國佛里達州和紐約州臨時主場棲身，本球季寄望81場賽事順利在多倫多「羅傑斯球場」（Rogers Centre）舉行，並且能夠眾志成城，將例行賽季戰績由91勝71負提升到96勝66負。

藍鳥隊先發投手輪值由貝瑞歐斯打頭陣，5人之中有3名右投，另2名左投都來自東亞，依次為31歲、身高6呎2吋、由舊金山巨人隊轉隊的高斯曼（Kevin John Gausman），身高6呎3吋來自南韓，由洛杉磯道奇隊轉隊的35歲左投柳賢振（Hyun-Jin Ryu），身高6呎6吋24歲的馬諾亞（Alek Isaac Manoah），以及身高6呎、來自日本、由西雅圖水手隊轉隊的30歲左投菊池雄星（Yusei Kikuchi）。

貝瑞歐斯當選過全明星2次，在大聯盟6個例行賽季出賽148場851.2局，其中147場先發戰績為60勝47敗，勝率56.1%，場均防禦率4.04，遭擊出774支安打108支全壘打，有857次三振和266次四壞球，失掉415分其中382是責任失分。

他在2021年僅代表藍鳥隊出賽12場70.1局，戰績5勝4敗，勝率55.6%，場均防禦率3.58，遭擊出64支安打8支全壘打，有78次三振和13次四壞球，失掉30分，其中28是責失；每9局三振10人。

藍鳥隊運用春訓機會，持續調整投手群指派任務，在先發形勢明朗之後，球隊當機立斷決定由「火球王子」羅馬諾擔任終結投手。他在大聯盟3個例賽季參賽94場救援93局，戰績9勝4敗，勝率69.2%，場均防禦率2.90，遭擊出66支安打13支全壘打，有127次三振和39次四壞球，失掉34分，其中30是責失。

他主要運用四縫線快速球為武器，在2021年代表藍鳥隊表現搶眼，救援出賽62場63局，戰績7勝1敗，勝率達到87.5%，場均防禦率只有2.14，遭擊出41支安打7支全壘打，有85次三振和25次四壞球，失掉17分，其中15分是責失；每9局三振12.1人。