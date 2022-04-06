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場邊人語／較量高低 堪大稱帝

彭廣揚

順風、逆風，戰況豈止一個瘋字了得！

美國大學校際聯賽（NCAA）年度總冠軍大賽的第6回合總決賽，4月4日晚間在路易斯安納州紐奧良的超級球場（Caesars Superdome）舉行，由中西區第1種子堪薩斯大學「幸運鳥」（Jayhawks）隊迎戰東區第8種子北卡羅萊納大學「北卡人」（Tar Heels）隊。堪薩斯大學隊中場是以25比40落後15分，然而終場竟然以72比69逆轉取勝北卡羅萊納大學隊。

北卡羅萊納大學最近一次奪標是2017年4月3日在亞里桑納州鳳凰城以71比65擊敗岡薩加大學隊。堪薩斯大學最近一次奪冠則是於2008年4月7日在德州聖安東尼奧，於延時階段以75比68擊敗曼斐斯大學隊。

堪薩斯大學隊是由59歲總教練塞爾夫（Billy Eugene Self Jr.）領軍，擁有29年指揮作戰經驗，累積勝率76.9%。堪薩斯大學隊在比賽開始時曾經以7比0領先，但是隨後一直落後，雙方分差一度達到16分；幸好全隊戰友戮力反攻，演出歷史性的絕地反撲（The Great Kansas Comeback），為他個人和學校各自抱回第2和第4座獎盃。

當晚堪薩斯大學隊的6呎5吋主力後衛阿格巴吉（Ochai Agbaji）全場投籃9次命中4次，三分球出手4次只有1次得分，和另名後衛布勞恩（Christian Nicholas Braun）一樣都得到12分；布勞恩還有12個籃板球。

球隊的2名前鋒都有15分收獲，其中6呎10吋的麥考馬克（David Joseph McCormack）在終場前1分鐘21秒和22秒時兩次跳投得手，是逆轉追趕形勢的關鍵；至於替補後衛馬丁（Remy Martin），三分球出手6次命中有4次得分，包括在終場前3分鐘6秒和2分鐘39秒時在前場右側角落兩次三分球得手，及時確保球隊的競爭性。

堪薩斯大學隊全場投籃66次命中29次，命中率達到43.9%，上半場為30.3%，三分球出手17次命中有6次得分，命中率35.3%，罰球14次有8次得分，籃板球有35個(上半場18個)，5次火鍋6次抄截9次失誤。

北卡羅萊納大學隊是由51歲總教練戴維斯（Hubert Ira Davis Jr.）首次領軍角逐年度總冠軍。全場投籃73次命中23次，命中率達到31.5%，上半場為36.4%，三分球出手23次命中有5次得分，命中率21.7%，罰球22次有18次得分，籃板球多達55個，其中24顆為進攻籃板，6次火鍋2次抄截13次失誤。

北卡6呎4吋後衛勒夫（Caleb Love）全場獨得13分，先發後衛戴維斯（R. J. Davis）和前鋒巴科特（Armando Linwood Bacot Jr.）都有15分入帳；6呎9吋的前鋒曼尼克（Brady Reece Manek）上半場就得到9分4個籃板球，下半場結束前1分鐘41秒時，還以一次兩分球將比數追至69比68，但是終場前4秒他卻發生傳球失誤，眼睜睜地看著勝出機會流失。

北卡 路易斯安納州 德州

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