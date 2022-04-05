場邊人語／五年之後 南卡封后

催枯拉朽，勢不可擋。

南卡 羅萊納大學「鬥雞」（Gamecocks）隊和康州大學「哈士奇」（Huskies）隊，於4月3日晚間8時起在明尼蘇達州明尼亞波里斯的目標球場（Target Center）爭奪美國大學女子籃球年度總冠軍；南卡羅萊納大學隊在1萬8304名球迷見證下，全場領先對手，並且一度將比賽分數的差距拉開到18分，終場以64：49毫無懸念地取勝封后。

這是南卡羅萊納大學隊由現年51歲總教練史戴利（Dawn Staley）領軍，第2次贏得校史上全國年度總冠軍榮銜。該校於2017年4月2日在德州 達拉斯擊敗密西西比州立大學首次在大賽封后。至此成為第8支擁有一次以上全國總冠軍殊榮的美國大學頂尖女子籃球隊，其他學校包括康州大學（11次）、田納西大學（8次）、史坦福大學和貝勒大學（各3次）、聖母大學、南加大 和路易斯安納理工大學各有2次。

康州大學隊則由剛剛歡慶68歲生日、桃李滿天下的總教練亞瑞馬（Luigi "Geno" Auriemma）督陣，在此之前，他已經11次馬到成功，可惜這次卻是空手而歸。

南卡羅萊納大學隊的攻擊和防守端籃板球是全場的焦點，不僅為本身製造更多的二次進攻機會，並且有效地制止對手內外線發揮。在上半場第1節結束時，南卡羅萊納大學隊的攻擊籃板球就有7個，二次進攻收穫9分還有5個防守端籃板球，而康州大學只有3個防守籃板球，沒有二次進攻機會，也沒有三分球出手，還有5次失誤。南卡羅萊納大學隊在開賽單節比賽中，以22：8大幅領先，上半場以35：27超前，其實已經預告全場勢頭。

南卡羅來納大學隊當晚全場投籃60次命中22次，命中率有36.7%，上半場為46.9%，三分球出手16次命中有3次得分，命中率只有18.8%，但是共有搶到49次籃板球，其中21個是進攻籃板，站上罰球線27次17次得分，上半場個人最高得到11分，全場個人最高得到26分，。

康州大學隊全場投籃有54次命中22次，命中率40.7%，上半場為54.2%，三分球有出手16次命中4次，上半場5次出手全數落空，命中率25%，只摘下24個籃板球，上半場有13顆，整場只站上罰球線4次1次得分，上半場個人最高得到9分，全場個人最高得到18分。

南卡羅來納大學隊5呎7吋後衛韓德森（Destanni Mone Henderson）全場投籃20次命中9次，三分球出手6次命中有3次得分，收穫全場最高，也是個人生涯單場最高分。而她的隊友、身高6呎5吋的前鋒波士頓（Aliyah Boston）全場投籃8次命中3次，搶到16次籃板球，收穫11分和全場唯一「兩雙」。