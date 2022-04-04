場邊人語／熟面對陣 仍有強震

捉對廝殺，比賽結果是維拉諾瓦大學以65：81向坎薩斯大學稱臣；北卡 羅萊納大學隊以81：77淘汰杜克大學。

美國大學校際聯賽年度總冠軍大賽的四強階段交戰，4月2日傍晚起在路易斯安納州 紐奧良的超級球場(Caesars Superdome)舉行，首場比賽是於美國東部日光節約時間晚間6時9分起，由中西區第1種子的坎薩斯大學「幸運鳥」(Jayhawks)隊，迎戰南區第2種子的天主教維拉諾瓦大學「野貓」(Wildcats) 隊。第2場賽事是於美國東部日光節約時間晚間8時49分起，由是由西區第2種子的杜克大學「藍魔鬼」(Blue Devils)隊，接戰名列東區第8種子的北卡羅萊納大學「北卡人」(Tar Heels)隊。

這四支球隊總共獲得過61次晉級「四強」殊榮，17次年度總冠軍榮銜。

坎薩斯大學隊是由2003年4月21日起，聘請現年59歲的總教練塞爾夫(Billy Eugene Self Jr.)出任第8位男籃隊總教練，球隊是本屆唯一關關過的分區第1種子。當晚坎薩斯大學隊來勢洶洶，上半場就以40：29領先；開賽之後15秒，就由6呎5吋當家後衛阿格巴吉(Ochai Agbaji)投進三分球得分，2分鐘19秒之後，他再度三分球得手。他全場攻進21分，協助球隊上半場最多領先19分，全場投籃8次命中6次，三分球出手7次命中有6次得分(上半場命中率100%)，個人得分全隊第2。維拉諾瓦大學隊是由現年60歲的總教練懷特 (Jerold Taylor "Jay" Wright Jr.)領軍，主要依靠6呎4吋的後衛丹尼爾斯(Caleb Daniels)，6呎3吋的後衛格雷斯比(Collin Gillespie)，以及6呎7吋的前鋒史雷特(Brandon Slater)發動攻勢。

杜克大學隊由現年75歲總教練—「K教練」夏謝夫斯基(Michael William Krzyzewski)領軍，這是他在47年任期之中第13次率領子弟兵勇闖四強賽。杜克大學隊曾經3次在印第安納州、2次在明尼蘇達州 奪得年度總冠軍，全隊本來寄望在路易斯安納州，為傳奇總教練捧回榮退最有紀念意義的獎杯。

北卡羅萊納大學隊是由現年51歲的總教練戴維斯(Hubert Ira Davis Jr.)領軍，他剛於2021年4月5日接任球隊第20任總教練，是校史上第4位校友教練。這是他首次領導團隊對抗一直與歷史同行的杜克大學，拿下難忘的開門紅。杜克大學隊和北卡羅萊納大學隊歷年來較量過258次。

坎薩斯大學隊全場投籃54次命中29次，命中率達到53.7%，三分球出手24次命中有13次得分，命中率也達到54.2%，個人最高得到25分。維拉諾瓦大學隊全場投籃有57次命中22次，命中率38.6%，三分球出手31次命中13次 ，命中率有41.9%，個人最高得到17分。

北卡羅萊納大學隊6呎4吋後衛勒夫(Caleb Love)獨得28分，全隊投籃64次命中27次，命中率有42.2%(上半場為35.3%)，三分球出手26次命中有10次得分，命中率38.5%，罰球24投17中。杜克大學隊全場投籃有72次命中30次，命中率41.7%(上半場為43.2%)，三分球出手22次命中5次，命中率22.7%，個人最高得到20分，20次罰球只有12次得分。