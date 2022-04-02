場邊人語／兩將銷假 天使勢佳

雖然許多球迷期待右投左打的日本過江龍大谷翔平（Shohei Ohtani）繼續發揮「二刀流」本領，屬於MLB美聯西區小組的洛杉磯天使 隊今年是否能夠晉級季後賽的關鍵，卻在於兩位主將的身體康復程度可不可以配合。

天使隊於3月28日安排29歲右投「雷神」辛德賈德（Noah Seth Syndergaard）首次在大聯盟春訓登板，他先發3 2/3局，協助球隊以7比2獲勝，個人催球時速達到95英哩。主場在南加州的天使隊於2021年11月16日和「雷神」簽訂一紙為期1年總價2100萬元的合約；「雷神」自2015年5月12日起一直代表主場在美國東岸的紐約大都會 棒球隊出賽，是大都會隊最受歡迎的先發投手之一。

「雷神」身高6呎6吋，當選過1次全明星，先後於多倫多藍鳥隊和紐約大都會隊的「農場」接受養成教育；在大聯盟6個賽季出賽121場718局，其中120場先發戰績為47勝31敗，勝率60.3%，場均防禦率3.32，遭擊出668支安打64支全壘打，有777次三振和166次四壞球，失掉293分其中265是責任失分。

辛德賈德由於接受韌帶置換手術和復健進展受阻，2021年球季只先發登板2場共2局，承擔1場敗投責任，場均防禦率高達9。天使隊保守地評估，辛德賈德在謹慎管理球路和球速前提之下，期待他能夠先發累積上陣60局，祭出60次三振，至少有3場勝投。辛德賈德雖然在大都會隊效力期間，有3個球季單季勝投至少有10次，然而在這個例行球季，他必須找回往日的手感，證明自己有能力再創新局。

中外野手楚奧特（Michael Nelson Trout）由於右小腿拉傷，2021球季只打了36場比賽，由4月1日到5月17日就報銷。天使隊保守地評估，他在謹慎確認腿傷完全復原的前提之下，球隊期待他能夠累積打席338次打數278次，揮出75次安打，至少有20支全壘打，場均打擊率約.277。

楚奧特現年30歲，身高6呎2吋，當選過9次全明星，3次成為美聯例賽最有價值球員，他在最近的36場比賽，繳出打擊率、上壘率與長打率三項打擊數據為.333/.466/.634；他自2011年7月8日在大聯盟亮相後，7月24日就在客場轟出首次紅不讓，11個球季都代表洛杉磯天使隊，出賽1288場，打席5660次打數4656次，累積擊出1419支安打，310支全壘打268支二壘安打49次三壘安打和203次偷壘，繳出平均打擊率.305、上壘率.419與長打率.583。

楚奧特最近一次擊出全壘打，是於2021年5月4日對抗坦帕灣光芒隊時。

楚奧特和辛德賈德，是天使隊面向季後賽的寄望。