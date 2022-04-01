場邊人語／緣起既往 今誰稱王

來自美東3州4支有望問鼎美國大學頂級聯賽（NCAA）總冠軍的大學男籃球隊—杜克大學、維拉諾瓦大學、坎薩斯大學和北卡 羅萊納大學隊，這些年來都品嘗過歡欣鼓舞（Big Dance）的優勝滋味，並且同心期待再度成為王中之王。

大賽第5回合四強（Final Four）階段交戰定4月2日傍晚起在路易斯安納州 紐奧良的超級球場（Caesars Superdome）舉行，首場比賽於美東日光節約時間晚間6時9分起，由中西區第1種子坎薩斯大學「幸運鳥」（Jayhawks）隊迎戰南區第2種子天主教維拉諾瓦大學「野貓」（Wildcats）隊。第2場賽事於美東日光節約時間晚間8時49分起，由西區第2種子杜克大學「藍魔鬼」（Blue Devils）隊接戰東區第8種子北卡羅萊納大學「北卡人」（Tar Heels）隊。

這四支球隊出賽紀錄輝煌，總共獲得過61次「四強」殊榮，17次年度總冠軍榮銜；奪標次數總和幾乎占NCAA歷史的21%。

坎薩斯大學隊由59歲總教練塞爾夫（Billy Eugene Self Jr.）領軍，是本屆唯一過關的分區第1種子；該隊今年過關的對手包括南德州大學隊、克雷頓大學隊、普羅旺斯學院隊和邁阿密大學隊，其中有兩場賽事比分差距都超過26分。

維拉諾瓦大學隊是由60歲總教練懷特（Jerold Taylor "Jay" Wright Jr.）領軍，今年擊敗的對手分別是達拉瓦大學隊、俄亥俄州立大學隊、密西根大學隊和休士頓大學隊，其中單場最大得分差距有20分。

回想2016年4月4日，維拉諾瓦大學隊和北卡羅萊納大學隊爭奪冠軍，維拉諾瓦大學隊6呎6吋先發前鋒詹肯斯（Kris Jenkins）在終場前壓哨投進一記三分球，協助球隊以77：74勝出，為學校第 2次捧回冠軍獎盃。

杜克大學隊由75歲總教練「K教練」夏謝夫斯基（Michael William Krzyzewski）領軍，他已13次率領子弟兵勇闖四強賽，超越洛杉磯加州大學 傳奇教練伍登（John Robert Wooden）的12次紀錄。全隊於今年闖過四關的對手，分別來自富勒頓加州大學、密西根州立大學、德州理工大學和阿肯色大學，其中分差最大達到17分。杜克大學隊3次在印第安納州、2次在明尼蘇達州奪得年度總冠軍，球隊希望在路易斯安納州再為教練呈獻退役紀念禮物。

北卡羅萊納大學隊是由51歲總教練戴維斯（Hubert Ira Davis Jr.）領軍，他剛於2021年4月5日接任球隊第20任總教練，是校史上第4位校友教練，也是全州首位非裔大學男子籃球隊總教練。該隊今年過關的對手分別來自馬奎特大學、貝勒大學、洛杉磯加州大學和聖彼德大學，其中淨贏馬奎特大學隊32分。

40年前的1982年3月29日在紐奧良，北卡羅萊納大學隊在已故總教練史密斯（Dean Edwards Smith）指導之下，在對抗喬治城大學隊時由新生喬丹（Michael Jeffrey Jordan）跳投絕殺，以63：62險勝，拿到1957年以來暌違的總冠軍。