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場邊人語／好的開始 爭取成勢

彭廣揚

●MLB將自4月7日起展開例行賽季，國聯紐約大都會隊當天下午4時5分作客華盛頓國民隊主場；在2個系列7場賽事之後，將於4月15日午後1時10分首次在主場花旗球場（Citi Field）迎戰亞里桑納響尾蛇隊。

這是大都會隊第61屆「開幕日」活動；球隊的首屆儀式於1962年4月13日對抗匹茲堡海盜隊，大都會隊成軍之後，連續有6個球季的「開幕日」活動都鎩羽而歸。從2012年4月5日到2021年4月8日10個球季之間，球隊只有2次敗北紀錄；而且兩次的敗仗都是向國民隊稱臣。

大聯盟球隊大規模舉行開幕日相關活動，用意在宣示球隊和球迷，對於162場賽事的共同期待和奮鬥。

大都會隊將今年開幕式的重任交託給33歲王牌右投狄葛朗（Jacob Anthony deGrom）。2021年4月5日，1萬782名球迷在費城國民銀行球場（Citizen Bank Park）觀賞狄葛朗率領大都會隊以3比5輸給費城人隊；這是狄葛朗連續第3季在開幕日先發，登板6局77球數有7次三振和2次四壞球。

在大都會隊史頁之中，已故名人堂右投席佛（Tom Seaver）曾經11度榮膺開幕日投手；現年57歲，效力過11個球季的右投古登（Dwight Eugene Gooden）曾經8次被指派開幕日投手；至於來自委內瑞拉的左投桑塔納（Johan Alexander Santana）和效力過亞特蘭大勇士隊17個球季和大都會隊5個球季的葛拉文（Tom Michael Glavine），都有過4次開幕日經驗。

席佛在1968年到1977球季間連續10年肩負例賽開幕責任；古登則是於1988年到1991年間連續4屆率先登板。

大都會隊的春訓活動已於3月11日展開；例行賽季先發投手輪值周期形成，包括狄葛朗、37歲右投手薛則（Maxwell Martin Scherzer）、33歲右投巴塞特（Christopher Michael Bassitt）、29歲右投沃克（Taijuan Emmanuel Walker）和22歲來自委內瑞拉的右投卡拉斯科（Carlos Luis Carrasco）。

26歲的左投皮特森（David John Peterson）和26歲右投梅吉爾（Tylor J. Megill）則是儲備的先發投手人選。

狄葛朗是大都會隊的鎮隊之寶，專家認為他在本球季應該可以有8勝的戰績。他自2014年5月15日代表大都會隊登板以來，有4個球季每季至少有10次勝投。

薛則也是大都會隊的作戰瑰寶，專家認為他在本球季應該可以有12勝的戰績。他自2008年4月29日代表亞里桑納響尾蛇隊登板以來，已經有11個球季每季至少有11次勝投，最佳成績是單季21勝。

大都會 費城 勇士

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