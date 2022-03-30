場邊人語／知新溫故 金鶯復古

1992年4月6日，巴爾迪摩金鶯隊啟用位於馬里蘭州 的主場「坎登球場」（Oriole Park at Camden Yards ；OPACY），也開啟美國職棒大聯盟（MLB）新世代的復古場館建築風潮。

換句話說，坎登球場是引領新潮流的場館者（The Ballpark That Forever Changed Baseball），率先記錄往昔的球場原來是什麼模樣，同時也反映現今的科技和美學落實的地步。

馬里蘭州和巴爾迪摩城市沾了坎登球場之光，至今經濟效益超過100億元。

金鶯隊隸屬MLB美聯東區小組，為了回味30年前的創舉，一方面將熱烈慶祝2022年例行賽季，於4月11日下午3時5分於主場開幕，排定迎戰來自國聯中區小組的密爾瓦基釀酒人隊；同時從4月12日到17日之間，於2次主場系列對抗5場賽事推出「古早」票價，和球迷一起回到往日。

金鶯隊成軍於1901年，前身就是密爾瓦基釀酒人隊；至今參加122個球季。1992年球季戰績89勝73敗，共吸引356萬7819人次捧場，平均每場購票人數為4萬4047人；2021年球季戰績52勝110敗，只吸引79萬3229人次捧場，平均每場購票人數僅有9793人。

這次球隊應景推出的散票，分為4元普通座（Bleachers）、8元保留座（Reserved Seats），以及12元、13元和18元特別座（Box Seats）；特價球票只在網上發售，每人至多購買6張；大約可以替球迷節省50%到85%費用。同時在球票「復古」期間，主場內的熱食攤也推出限量供應熱狗，每條熱狗售價僅為1元7角5分，每人限購2條。

在此同時，主場位在華盛頓哥倫比亞特區的國民隊，在例行賽季也已經排定35次特別酬賓或者造勢活動，在賽事當天開賽之前或者賽後時段接待球迷。

這些特別慶祝活動必須購票參加，包括向執法人員致敬日、全民活動日、華盛頓天主教中學運動聯盟日、淑女之夜、猶太社區日、菲律賓傳統日、拉丁裔傳統日、義大利傳統夜、謝師日、保健日等。此外，特區附近的高等教育院校，也有各自的單場慶祝活動，譬如喬治華盛頓大學、喬治梅森大學、喬治城大學、霍華德大學、馬里蘭大學、威廉暨瑪麗大學、維吉尼亞 大學、維吉尼亞理工大學和維吉尼亞國協大學等。

華盛頓哥倫比亞特區國民隊，預定於4月7日下午4時5分起，在主場舉行球季開幕式，迎戰同樣來自國聯東區小組的紐約大都會 隊。這兩支球隊由2005年4月22日起會戰，歷年以來大都會隊的戰績為148勝159敗；雙方在2021年4月23日到9月6日之間對陣19次，大都會隊勝出11次，單場最大分差5分。