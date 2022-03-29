場邊人語／一氣呵成 兩隊狂勝

4支美國大學男籃球隊厚積薄發，每場賽事都綻放歷久彌堅的意志力和執行力。

今年的美國大學頂級聯賽（NCAA）年度總冠軍將於杜克大學、維拉諾瓦大學、坎薩斯大學和北卡 羅萊納大學四隊之間產生。

大賽第4回合第2天的賽程於3月27日舉行，美東日光節約時間下午2時20分起，在大湖區伊利諾州芝加哥聯合航空球場（United Center），由中西區第1種子的坎薩斯大學「幸運鳥」（Jayhawks）隊率先以主場身分迎戰第10種子的邁阿密大學「颶風」（Hurricanes）隊，吸引2萬241名球迷現場觀戰。坎薩斯大學隊上半場以29：35落後，終場卻徹底逆轉形勢以76：50狂勝26分，第16次成為大賽的四強（Final Four）。

下午5時5分起在賓州費城 富國球場（Wells Fargo Center），則是由東區第8種子北卡羅萊納大學「北卡人」（Tar Heels）隊以主場身分對抗第15種子聖彼德大學「孔雀」（Peacocks）隊。北卡大學於下半場脫穎而出，以69：49壓制對方大勝。

坎薩斯大學開賽後就以一次跳投先聲奪人，但是立即被對方追平，5名先發球員於上半場有4人得分，但是全隊5次出手三分球竟然始終沒有任何收穫，還好全隊投籃命中率維持在41.9%。團隊9次罰球才3次得分，上半場落後6分。邁阿密大學上半場表現可圈可點，全隊投籃27次命中13次命中率達到48.1%，三分球8投3進，命中率有37.5%，團隊6次罰球都得分，但是有6次失誤。

坎薩斯大學隊全場投籃58次命中29次，命中率達到50%，三分球出手14次命中有5次得分，命中率35.7%，個人最高得到18分。邁阿密大學隊全場投籃有55次命中19次，命中率34.5%，三分球出手21次命中3次，命中率差到14.3%，個人最高得到18分。

北卡羅萊納大學隊全場攻勢犀利，上半場一度領先對手多達21分，然而雙方比數偏低為38比19。全隊在前20分鐘的比賽中，團隊投籃36次命中15次，命中率達到41.7%，三分球出手12次命中4次，命中率有33.3%，個人最高得到12分，5名先發其中4人得分，5次罰球有4次得分，共搶到26次籃板球，其中20個是防守籃板。聖彼德大學團隊投籃31次命中7次投籃命中率只有22.6%，三分球出手11次命中1次，命中率僅有9.1%，個人最高得到5分，5名先發其中4人得分只是個位數，4次罰球都得分，共搶到19次籃板球，其中15個是防守籃板。

「北卡人」團隊整場投籃61次命中25次，命中率41%，三分球出手22次命中6次，命中率有27.3%，個人最高得到20分，5名先發都得分，其中3人得分雙位數，21次罰球有13次得分，共搶到49次籃板球，其中35個是防守籃板；和對方分差最多達到27分。聖彼德大學隊全場投籃有60次命中18次，命中率30%，三分球出手16次命中4次，命中率25%，個人最高得到12分，全隊僅有2名球員得分雙位數，10次罰球9次命中，籃板球收穫33個，其中26個是防守籃板，累積18次犯規。