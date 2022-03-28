場邊人語／短兵相接 兩隊巧解

8支美國大學男籃球隊短兵相接，每個場次競技都是關鍵必須要用巧解。

由於德州 貝勒大學已經於3月19日以86：93敗於北卡羅萊納大學隊，無緣衛冕榮銜；這項年終大賽因此勢必產生一名嶄新冠軍。

大賽的第4回合賽程分為兩天舉行；3月26日(星期四) 美國東部日光節約時間晚間6時9分起，在德州聖安東尼奧「美國電話電報球場」(AT&T Center) 舉行八強階段首次比賽，由南區第2種子的天主教維拉諾瓦大學「野貓」(Wildcats) 隊率先以主場身分，迎戰名列第5種子的休士頓 大學「美洲獅」(Cougars)隊；晚間8時49分起在加州 舊金山大通球場 (Chase Center)，是由西區第2種子的杜克大學「藍魔鬼」(Blue Devils)隊以主場身分，對抗名列第4種子的阿肯色大學「拱豬」(Razorbacks)隊。

維拉諾瓦大學開賽後就以一記三分球先聲奪人，以5：0領先，5名先發球員上半場都有得分，全隊有2名球員各自獲得7分，團隊10次罰球都命中，不僅本身三分球投12中3，而且造成對方三分球出手8次都落空，半場以27：20超前。維拉諾瓦大學下半場又以一記三分球首開紀錄，美洲獅隊緊追不捨，雖然曾經於終場前5分鐘28秒，遭到對方以40：42逼近，卻把握住哨響前25秒的2次罰球機會，以50：44淘汰對手。

休士頓大學隊全場投籃57次命中17次，命中率有29.8%(上半場為30.8%)，三分球出手20次命中只有1次得分，命中率低落到5%，個人最高得到15分。維拉諾瓦大學隊全場投籃也有52次命中15次 (上半場為28%)，命中率28.8%，三分球出手21次命中5次，命中率23.8%，個人最高得到16分。

當晚稍後進行的比賽，關係在杜克大學執教42球季，現年75歲的著名教頭「K教練」夏謝夫斯基(Michael William Krzyzewski) 歷史評價。賽前的懸念是他是否能夠13度率領子弟兵躋身年度大賽四強(Final Four)？杜克大學隊經過「K教練」夏謝夫斯基調教1437場次之後，從此成為美國大學頂級球隊最珍貴戰史部分。

杜克大學隊全場攻勢凌厲，一度領先對手18分，終場是以78：69完勝。團隊投籃53次命中29次，命中率達到54.7%(上半場就達到54.8%)，三分球出手10次命中4次，命中率有40%(上半場就達到40%)，個人最高得到18分，5名先發其中4人得分雙位數，18次罰球有16次得分，共搶到34次籃板球(27個防守籃板球)。阿肯色大學隊全場投籃有62次命中26次，命中率41.9%，三分球出手20次命中6次，命中率30%，個人最高得到19分，3名球員得分雙位數，11次罰球全部命中(上半場3次)，籃板球收穫24個。