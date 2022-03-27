場邊人語／灰姑娘現 八強爭先

3月24日和25日，16支美國大學男籃球隊，完成在年度總冠軍第3回合廝殺，八強(Elite Eight)於是出列。

這些球隊包括堪薩斯大學隊、杜克大學隊、休士頓大學隊、維維拉諾瓦大學隊、阿肯色大學隊、北卡 羅來納大學隊、聖彼德大學隊和邁阿密大學隊。

其中的「灰姑娘」，就是來自新澤西州 哈德遜郡澤西市的聖彼德大學隊。聖彼德大學隊已經有4次參加大賽經驗；羅格斯州立大學和西東大學一直是新澤西州的希望，西東大學曾經於1991年大賽晉級八強。

今年度大賽的4支分區第1種子球隊分別為西區的岡薩加大學、南區的亞里桑納大學、中西區的堪薩斯大學和東區的德州貝勒大學。貝勒大學隊首先於19日以86：93敗於北卡羅萊納大學隊，岡薩加大學和亞里桑納大學則是於24日雙雙遭到淘汰出局，只有堪薩斯大學隊繼續征途。

3月25日晚間7時9分起，在賓州費城「富國球場」(Wells Fargo Center)舉行的首場比賽，由東區第3種子的普度大學隊迎戰名列第15種子的聖彼德大學隊，結果聖彼德大學隊在終場前4秒，把握2次罰球，以67：64氣走對手，創寫大賽最低位種子最佳作戰紀錄。

聖彼德大學大學隊全場投籃54次命中21次，命中率有38.9%，三分球出手21次命中6次，命中率偏低到28.6%，個人最高得到14分。普度大學隊全場投籃也有54次命中23次，命中率42.6%，三分球出手21次命中5次，命中率23.8%，個人最高得到16分。

當晚7時29分起，在伊利諾州芝加哥「聯合航空球場」(United Center)進行的比賽，由中西區第1種子的堪薩斯大學隊出戰排名第4種子的天主教普羅旺斯學院(Providence College)隊，雙方防守都是銅牆鐵壁，上半場堪薩斯大學僅以26：17領先，終場前3秒，也是把握2次罰球機會，以66：61淘汰難纏的對手。

普羅旺斯學院隊全場投籃68次命中23次，命中率33.8%，三分球出手23次命中4次，命中率只有17.4%，個人最高得到21分。堪薩斯大學隊全場投籃56次命中22次，命中率39.3%，三分球出手15次命中2次，命中率低到13.3%，個人最高得到23分。

晚間9時39分起，在費城富國球場進行的第2場比賽，是由東區第4種子的洛杉磯加州大學 隊以主場身分，出賽名列第8種子的北卡羅萊納大學隊；北卡羅萊納大學隊在上半場還落後3分，下半場收穫45分，終場以73：66勝出，再締造排名球隊「高射砲」例證。

北卡羅萊納大學隊全場投籃66次命中27次，命中率40.9%，三分球出手31次命中10次，命中率32.3%，個人最高得到30分。洛杉磯加州大學隊全場投籃62次命中28次，命中率45.2%，三分球出手14次命中5次，命中率35.7%，個人最高得到16分。

至於由晚間9時59分起，在芝加哥聯合航空球場舉行的第2場比賽，是由南區第10種子的(佛羅里達州)邁阿密大學隊對抗名列第11種子的愛阿華州立大學隊，邁阿密大學以70：56過關。

邁阿密大學隊全場投籃56次命中26次，命中率46.4%，三分球出手26次命中9次，命中率34.6%，個人最高得到27分。愛阿華州立大學隊全場投籃68次命中25次，命中率36.8%，三分球出手22次命中4次，命中率僅有18.2%，個人最高得到13分。