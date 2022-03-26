場邊人語／大學男籃 又見波瀾

3月24日起，8支美國大學男籃球隊在加州 和德州 繼續年度總冠軍征途，結果分別是逆轉失利、順利過關、終於勝出和出人意外。

今年第1種子球隊包括西區的岡薩加大學、南區的亞里桑納大學、中西區的坎薩斯大學和東區的德州貝勒大學。貝勒大學隊是19日大賽第2回合以86比93敗於北卡羅萊納大學隊，岡薩加大學和亞里桑納大學則是於24日奮戰失利，遭到淘汰出局。

大賽的16強回合賽程分為兩天舉行；3月24日晚間在加州舊金山大通球場（Chase Center）舉行比賽，西區和綜合排名第1種子的岡薩加大學隊率先出場接戰第4種子阿肯色大學隊；阿肯色大學隊在主教練穆塞曼（Eric Patrick Musselman）指導下，迫使岡薩加大學隊上半場就以29比32處於追趕局面，終場阿肯色大學隊以74比68勝出。

岡薩加大學隊全場投籃64次命中24次，命中率只有37.5%，三分球出手21次命中5次，命中率偏低到23.8%，個人最高得到25分。阿肯色大學隊全場投籃72次命中29次，命中率40.3%，三分球出手25次命中7次，命中率28%，個人最高得到21分。

當晚在德州聖安東尼奧「美國電話電報球場」（AT&T Center）進行的首場比賽，南區第2種子天主教維拉諾瓦大學隊以主場身分迎戰第11種子密西根大學隊，一路領先對手，終場毫無懸念以63比55告捷。

維拉諾瓦大學大學隊全場投籃59次命中22次，命中率37.3%，三分球出手30次命中9次，命中率30%，個人最高得到22分。密西根大學隊全場投籃61次命中21次，命中率34.4%，三分球出手18次命中6次，命中率33.3%，個人最高得到15分。

當晚在舊金山大通球場進行的第2場比賽，是由西區第2種子杜克大學隊以主場身分出賽第3種子德州理工大學隊；杜克大學上半場以4分落後，下半場淨賺49分，終場以78比73晉級。

杜克大學隊全場投籃54次命中28次，命中率達到51.9%，三分球出手19次命中7次，命中率36.8%，個人最高得到22分。德州理工大學隊全場投籃66次命中31次，命中率47%，三分球出手19次命中6次，命中率31.6%，個人最高得到21分。

24日晚間在德州美國電話電報球場進行的第2場比賽，是由南區第1種子亞里桑納大學隊以主場身分與第5種子休士頓 大學隊交鋒。休士頓大學隊上、下半場得分都和對手保持6分領先，終場以72比60贏的利索。

休士頓大學隊全場投籃50次命中23次，命中率達到46%，三分球出手20次命中9次，命中率達到45%，個人最高得到21分。亞里桑納大學隊則是全場投籃54次命中18次，命中率33.3%，三分球出手22次命中7次，命中率31.8%，個人最高得到17分。