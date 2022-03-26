我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登暗示美軍會被派到烏克蘭？白宮澄清：立場沒變

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

場邊人語／大學男籃 又見波瀾

彭廣揚

3月24日起，8支美國大學男籃球隊在加州德州繼續年度總冠軍征途，結果分別是逆轉失利、順利過關、終於勝出和出人意外。

今年第1種子球隊包括西區的岡薩加大學、南區的亞里桑納大學、中西區的坎薩斯大學和東區的德州貝勒大學。貝勒大學隊是19日大賽第2回合以86比93敗於北卡羅萊納大學隊，岡薩加大學和亞里桑納大學則是於24日奮戰失利，遭到淘汰出局。

大賽的16強回合賽程分為兩天舉行；3月24日晚間在加州舊金山大通球場（Chase Center）舉行比賽，西區和綜合排名第1種子的岡薩加大學隊率先出場接戰第4種子阿肯色大學隊；阿肯色大學隊在主教練穆塞曼（Eric Patrick Musselman）指導下，迫使岡薩加大學隊上半場就以29比32處於追趕局面，終場阿肯色大學隊以74比68勝出。

岡薩加大學隊全場投籃64次命中24次，命中率只有37.5%，三分球出手21次命中5次，命中率偏低到23.8%，個人最高得到25分。阿肯色大學隊全場投籃72次命中29次，命中率40.3%，三分球出手25次命中7次，命中率28%，個人最高得到21分。

當晚在德州聖安東尼奧「美國電話電報球場」（AT&T Center）進行的首場比賽，南區第2種子天主教維拉諾瓦大學隊以主場身分迎戰第11種子密西根大學隊，一路領先對手，終場毫無懸念以63比55告捷。

維拉諾瓦大學大學隊全場投籃59次命中22次，命中率37.3%，三分球出手30次命中9次，命中率30%，個人最高得到22分。密西根大學隊全場投籃61次命中21次，命中率34.4%，三分球出手18次命中6次，命中率33.3%，個人最高得到15分。

當晚在舊金山大通球場進行的第2場比賽，是由西區第2種子杜克大學隊以主場身分出賽第3種子德州理工大學隊；杜克大學上半場以4分落後，下半場淨賺49分，終場以78比73晉級。

杜克大學隊全場投籃54次命中28次，命中率達到51.9%，三分球出手19次命中7次，命中率36.8%，個人最高得到22分。德州理工大學隊全場投籃66次命中31次，命中率47%，三分球出手19次命中6次，命中率31.6%，個人最高得到21分。

24日晚間在德州美國電話電報球場進行的第2場比賽，是由南區第1種子亞里桑納大學隊以主場身分與第5種子休士頓大學隊交鋒。休士頓大學隊上、下半場得分都和對手保持6分領先，終場以72比60贏的利索。

休士頓大學隊全場投籃50次命中23次，命中率達到46%，三分球出手20次命中9次，命中率達到45%，個人最高得到21分。亞里桑納大學隊則是全場投籃54次命中18次，命中率33.3%，三分球出手22次命中7次，命中率31.8%，個人最高得到17分。

德州 休士頓 加州

上一則

NBA／湯普森賽季新高37分拚反攻無果 勇士遭老鷹啄傷

下一則

足球／積分同為25分 烏拉圭、厄瓜多提前晉級世界杯

延伸閱讀

喬州多所大學 取消提交ACT、SAT要求

喬州多所大學 取消提交ACT、SAT要求
場邊人語／灰熊主場 籃網惆悵

場邊人語／灰熊主場 籃網惆悵
場邊人語／精選十六 再拚去留

場邊人語／精選十六 再拚去留
場邊人語／連續兩年 伊大掉鏈

場邊人語／連續兩年 伊大掉鏈

熱門新聞

蘇炳添在東京奧運100米半決賽上，跑出了9秒83的成績。（新華社）

倫奧、東奧田徑項目 中國1天內「遞補」奪下4面牌

2022-03-21 19:57
俄羅斯體操選手庫利亞克上頒獎台時，胸前貼上力挺戰爭的「Z」字樣引發公憤。(取材自推特)

俄體操小將胸前貼「Z」字惹眾怒 恐被禁賽1年

2022-03-21 21:38
拓荒者中鋒諾基奇(右)20日因不滿場邊觀眾叫囂，走過去一把搶走觀眾的手機，並往地上丟。(影片截圖)

NBA／搶觀眾手機、嗆裁判… 聯盟一口氣罰款4球星

2022-03-23 01:03

NBA／害柯瑞扭傷 史馬特問心無愧 格林幫腔：撲球不髒

2022-03-19 08:43
烏克蘭跳高選手馬胡奇克被迫逃離自家，一度得藏身地窖。她花了3天橫越2000公里來到塞爾維亞首都貝爾格勒，一舉在世界室內田徑錦標賽成功摘金。(美聯社)

歷經逃難躲地窖 烏克蘭選手世錦賽摘金獻給母國

2022-03-22 14:14
澳洲「世界球后」芭蒂。(路透)

網球／震撼彈 25歲現任球后芭蒂宣布退休

2022-03-23 00:15

超人氣

更多 >
北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學
紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨
科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環
空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮
大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果

大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果