場邊人語／灰熊主場 籃網惆悵

●3月23日於曼斐斯灰熊隊主場「聯邦快遞球場」(FedEx Forum)，布魯克林籃網隊組織後衛厄文 （Kyrie Andrew Irving）聯袂大前鋒杜蘭特（Kevin Wayne Durant），於全場1萬7794名球迷關注下共收穫78分，然而球隊卻在第4節攻勢熄火，只得到16分，終場以120：132稱臣。

當晚也是厄文的30歲生日；他全場收穫43分，是本季第3度單場得到40分以上，送給自己和球隊一份難忘禮物，並且終於獲悉紐約市 即將寬鬆私人企業疫苗注射規定，有望從此能夠在主場出賽。

灰熊隊在最近7場賽事6次勝出；當晚是例行賽季第73場比賽，也是第50場捷報，該隊在剩餘的9場例賽之中，有6場是在主場出戰，而灰熊隊在本季的主場戰績是25勝10敗。

灰熊隊前身主場是在加拿大卑詩省溫哥華，2001年由溫哥華遷移到田納西州 曼斐斯，成為城市第1支職業球隊，並創下由2010-11球季到2016-17球季，連續7個球季晉級季後賽的紀錄。球隊至今單季最佳紀錄是於2012-13球季締寫的56勝26負，勝率68.3%。

灰熊隊23日繼鳳凰城太陽隊之後，成為NBA本季第2支擁有50勝的隊伍，並且成就隊史上第5次佳績；該隊前4次單季達到50勝是於2003‐04、 2012‐13、 2013‐14和 2014‐15球季達成。

籃網隊在這場比賽一度落後多達18分，上半場結束時就以62比76落後，第3節奮起直追攻下42分，雙方全場6次平手12次相互領先，然而就3項進攻數據分析，籃網隊的破綻其實顯而易見。籃網隊發動快攻得到14分，第2次跟進投籃得到18分，失誤後失掉27分，然而灰熊隊由快攻得到27分，第2次跟進投籃得到33分，失誤後僅失掉7分，換句話說，籃網隊的防守因此表現就損失87分。

籃網隊在這場比賽只有5分鐘1秒絕對領先，4名替補球員聯手攻下11分，全隊投籃87次43次得分，命中率49.4%，三分球僅僅出手25次有9次破網，命中率36%。灰熊隊5名替補球員貢獻共有52分，全隊投籃多達101次47次得分，命中率46.5%，三分球出手過38次有19次破網，命中率達到50%。

厄文是兩隊得分最高者，並且也是籃網隊在場最久者。他上場時間43分鐘49秒，27次出手投籃15次得分，命中率達到55.6%，三分球11次出手投籃6次得分，命中率達到54.5%，7次罰球都命中，還有2個籃板球和8次助攻1次抄截1次火鍋3次失誤。

杜蘭特上場時間39分鐘33秒，第3節得到14分有5次助攻，全場28次出手投籃12次得分，命中率42.9%，三分球7次出手投籃1次得分，命中率只有14.3%，10次罰球都命中，還有11個籃板球和8次助攻2次抄截2次火鍋，以及全隊最多的5次失誤。