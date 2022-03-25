我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#26：拜登的北約盟軍峰會「再次警告中國」？

川普為「通俄門」隔6年控告喜萊莉柯林頓一干人

場邊人語／灰熊主場 籃網惆悵

彭廣揚

●3月23日於曼斐斯灰熊隊主場「聯邦快遞球場」(FedEx Forum)，布魯克林籃網隊組織後衛厄文（Kyrie Andrew Irving）聯袂大前鋒杜蘭特（Kevin Wayne Durant），於全場1萬7794名球迷關注下共收穫78分，然而球隊卻在第4節攻勢熄火，只得到16分，終場以120：132稱臣。

當晚也是厄文的30歲生日；他全場收穫43分，是本季第3度單場得到40分以上，送給自己和球隊一份難忘禮物，並且終於獲悉紐約市即將寬鬆私人企業疫苗注射規定，有望從此能夠在主場出賽。

灰熊隊在最近7場賽事6次勝出；當晚是例行賽季第73場比賽，也是第50場捷報，該隊在剩餘的9場例賽之中，有6場是在主場出戰，而灰熊隊在本季的主場戰績是25勝10敗。

灰熊隊前身主場是在加拿大卑詩省溫哥華，2001年由溫哥華遷移到田納西州曼斐斯，成為城市第1支職業球隊，並創下由2010-11球季到2016-17球季，連續7個球季晉級季後賽的紀錄。球隊至今單季最佳紀錄是於2012-13球季締寫的56勝26負，勝率68.3%。

灰熊隊23日繼鳳凰城太陽隊之後，成為NBA本季第2支擁有50勝的隊伍，並且成就隊史上第5次佳績；該隊前4次單季達到50勝是於2003‐04、 2012‐13、 2013‐14和 2014‐15球季達成。

籃網隊在這場比賽一度落後多達18分，上半場結束時就以62比76落後，第3節奮起直追攻下42分，雙方全場6次平手12次相互領先，然而就3項進攻數據分析，籃網隊的破綻其實顯而易見。籃網隊發動快攻得到14分，第2次跟進投籃得到18分，失誤後失掉27分，然而灰熊隊由快攻得到27分，第2次跟進投籃得到33分，失誤後僅失掉7分，換句話說，籃網隊的防守因此表現就損失87分。

籃網隊在這場比賽只有5分鐘1秒絕對領先，4名替補球員聯手攻下11分，全隊投籃87次43次得分，命中率49.4%，三分球僅僅出手25次有9次破網，命中率36%。灰熊隊5名替補球員貢獻共有52分，全隊投籃多達101次47次得分，命中率46.5%，三分球出手過38次有19次破網，命中率達到50%。

厄文是兩隊得分最高者，並且也是籃網隊在場最久者。他上場時間43分鐘49秒，27次出手投籃15次得分，命中率達到55.6%，三分球11次出手投籃6次得分，命中率達到54.5%，7次罰球都命中，還有2個籃板球和8次助攻1次抄截1次火鍋3次失誤。

杜蘭特上場時間39分鐘33秒，第3節得到14分有5次助攻，全場28次出手投籃12次得分，命中率42.9%，三分球7次出手投籃1次得分，命中率只有14.3%，10次罰球都命中，還有11個籃板球和8次助攻2次抄截2次火鍋，以及全隊最多的5次失誤。

厄文 田納西州 紐約市

上一則

NBA／助湖人爭取季後賽 戴維斯最快4月首周回歸

下一則

MLB／無心求勝？金鶯、海盜、守護者薪水低 被嗆丟臉

延伸閱讀

NBA／籃網雙星合砍78分無用 灰熊缺莫蘭特照贏

NBA／籃網雙星合砍78分無用 灰熊缺莫蘭特照贏
NBA／太猛了…厄文兼差狂轟60分 創下多項紀錄

NBA／太猛了…厄文兼差狂轟60分 創下多項紀錄
NBA／厄文19投15中狂飆50分 率籃網輕取黃蜂 中止4連敗

NBA／厄文19投15中狂飆50分 率籃網輕取黃蜂 中止4連敗
NBA／綠衫軍球迷噓聲問候 厄文：像前女友般不放過我

NBA／綠衫軍球迷噓聲問候 厄文：像前女友般不放過我

熱門新聞

蘇炳添在東京奧運100米半決賽上，跑出了9秒83的成績。（新華社）

倫奧、東奧田徑項目 中國1天內「遞補」奪下4面牌

2022-03-21 19:57
谷愛凌曬出和成龍的合照。（取材自在Instagram）

谷愛凌合影成龍 練拳擊要進軍電影圈？

2022-03-16 19:21
烏克蘭頭號網球明星斯塔霍斯基身著迷彩軍服，手持卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）步槍，腰帶上掛著手槍，在基輔的獨立廣場巡邏。Getty Images

烏克蘭球星換拿步槍 志願參軍保家衛國

2022-03-17 13:02
俄羅斯體操選手庫利亞克上頒獎台時，胸前貼上力挺戰爭的「Z」字樣引發公憤。(取材自推特)

俄體操小將胸前貼「Z」字惹眾怒 恐被禁賽1年

2022-03-21 21:38
拓荒者中鋒諾基奇(右)20日因不滿場邊觀眾叫囂，走過去一把搶走觀眾的手機，並往地上丟。(影片截圖)

NBA／搶觀眾手機、嗆裁判… 聯盟一口氣罰款4球星

2022-03-23 01:03
台灣旅美小將馬建豪(14號)成為台灣史上第一位登上NCAA三月瘋的球員。(Getty Images)

NCAA／台灣第1人 20歲小將代表喬治亞州大出賽

2022-03-18 00:04

超人氣

更多 >
細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師
前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵
北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯

北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯
最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光
廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻