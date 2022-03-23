場邊人語／精選十六 再拚去留

從3月24日起，由68支美國大學男籃球隊之中脫穎而出的16支勁旅，將繼續爭取成為年度總冠軍。

今年度第1種子球隊為西區的岡薩加大學、南區的亞里桑納大學、中西區的坎薩斯大學和東區的德州 貝勒大學。貝勒大學隊於3月19日大賽第2回合以86比93敗於北卡羅萊納大學隊，無緣衛冕。

大賽第3回合賽程分兩天舉行；3月24日美東日光節約時間晚間7時9分起，在加州舊金山大通球場（Chase Center）由西區第1種子岡薩加大學隊率先在主場迎戰第4種子阿肯色大學隊；晚間7時29分在德州聖安東尼奧「美國電話電報球場」（AT&T Center）進行的比賽，是由南區第2種子天主教維拉諾瓦大學隊在主場出戰第11種子密西根大學隊；晚間9時39分在舊金山大通球場進行的第2場比賽，則是由西區第2種子杜克大學隊以主場身分出賽第3種子德州理工大學隊；而晚間9時59分在德州美國電話電報球場進行的第2場比賽，是由南區第1種子亞里桑納大學隊以主場身分對抗名列第5種子休士頓大學隊。

3月25日美東日光節約時間晚間7時9分起，在賓州費城「富國球場」（Wells Fargo Center）舉行的首場比賽，由東區第3種子普度大學隊以主場身分迎戰第15種子聖彼德大學隊；晚間7時29分在伊利諾州芝加哥 「聯合航空球場」（United Center）進行的比賽，則是由中西區第1種子坎薩斯大學隊以主場身分出戰第4種子羅德島州天主教普羅旺斯學院（Providence College）隊；晚間9時39分在費城富國球場進行的第2場比賽，是由東區第4種子洛杉磯加州大學 隊以主場身分出賽第8種子北卡羅萊納大學隊；至於晚間9時59分在芝加哥聯合航空球場舉行的第2場比賽，是由南區第10種子佛州邁阿密大學隊以主場身分對抗第11種子愛阿華州立大學隊。

2021年度大賽16強包括：岡薩加大學、休士頓大學、貝勒大學、阿肯色大學、洛杉磯加州大學、維拉諾瓦大學、密西根大學、南加大、雪城大學、奧勒岡大學、奧勒岡州立大學、芝加哥羅耀拉大學、佛羅里達州立大學、阿拉巴馬大學、內布拉斯加州奧馬哈克雷頓大學，以及奧克拉荷馬州基督教羅伯茲大學。

今年大賽的8強之爭排定於3月26日和27日兩天舉行。