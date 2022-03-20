場邊人語／新州兩校 球賽主角

兩支來自新澤西州 的大學男籃球隊，3月17日和18日，連續成為美國大學校際運動協會(NCAA)年度總冠軍大賽，第1回合聚焦所在。

來自新澤西州澤西市(Jersey City)的天主教聖彼德大學(Saint Peter's University) 「孔雀」(Peacocks)男籃球隊，17日晚間在印地安納亞波里斯，上、下半場都和對手平分秋色，終於延長時段以85：79淘汰肯塔基大學「野貓」(Wildcats)隊。這是在歷年大賽之中，第10次出現分區(東區)名列15的球隊擊敗第2種子球隊，也是肯塔基大學隊史無前例的慘痛挫敗。

年度總冠軍大賽最近一次出現類似令人難忘的以小吃大局面，是於2012年3月16日，大賽的南區第2回合比賽中，名列15的賓州里海大學「山鷹」隊(The Lehigh Mountain Hawks)，以75：70擊敗第2種子的杜克大學「藍魔鬼」(Blue Devils)隊。現在效力於紐奧良鵜鶘隊的得分後衛麥凱倫(Christian James McCollum)，當年就是里海大學的射手，在這場歷史性競技得到30分。

天主教聖彼德大學創建有150年，本科規模不大，註冊學生人數不滿2500人，男籃隊屬於「美東3州 11校」聯會(the Metro Atlantic Athletic Conference)，該球隊的活動預算，只是肯塔基大學男籃隊總教練卡里帕利(John Calipari)年薪的五分之一左右；他於大學執教29年間培育過54名球員試步職業籃壇，本季的底薪約850萬美金，還不包括獎金、紅利和福利。肯塔基大學於1903年組建，代表「東南14校」聯盟(The Southeastern Conference)，一直都是美國大學「男籃血統」純正的球隊。

聖彼德大學隊的先發後衛班克斯(Daryl Banks III)收穫27分(包括5次三分球中的)，替補後衛艾德爾特( Doug Edert)也有20分進帳，全隊57次出手投籃29次得分，命中率達到50.9% ，三分球17次出手9次建功，命中率高達52.9%。至於肯塔基大學隊投籃命中率42.6%，三分球命中率只有26.7%。難怪新澤西州長在球賽結束後馳電祝賀聖彼德大學隊。

3月18日晚間在加州聖地牙哥，來自新澤西州北部的天主教西東大學(Seton University)「海盜」(Pirates)男籃球隊，卻是以42：69慘敗於德州 基督教大學(Texas Christian University)「鐘角蛙」(Horned Frogs)隊。這是德州基督教大學隊自從1987年3月12日，於北卡羅萊納州夏洛特擊敗西維吉尼亞州 馬歇爾大學以來，再次於年度總冠軍大賽之中獲勝。

這場比賽雙方都是慢熱，德州基督教大學全隊53次出手投籃27次得分，命中率達到50.9% ，三分球10次出手4次建功，命中率達40%。至於西東大學隊投籃命中率只有28.8%，三分球命中率只有26.6%。而在籃板球總數方面，德州基督教大學隊則是以26：39落後。