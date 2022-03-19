場邊人語／三人同行 球隊有幸

來自印地安納州天主教聖母大學隊的6呎9吋前鋒亞特金森（Paul Atkinson Jr.），3月17日凌晨在俄亥俄州夜戰對抗來自新澤西州 的羅格斯大學時，雙方在1萬2516名球迷見證下，激戰到第2次延長階段，於終場前1.4秒，搶到後衛隊友衛斯理（Blake Wesley）沒投進的進攻籃板球上籃得分，以89比87淘汰羅格斯大學隊。

亞特金森是大四學生，這場比賽出手15次13次命中，得到全場最高的26分，還有6個籃板球1次助攻和2次火鍋。17日當天正好是天主教徒和愛爾蘭裔美國人重視的聖派崔克日（Saint Patrick's Day）。這是聖母大學隊自2017年球季以來首次有緣總決賽。

雙方全場短兵相接，呈現季後球季最叫座又叫好的拉鋸緊繃場面，共12次戰成平手，17次相互領先，這場比賽是總決賽歷年以來第28次出現2次延長賽分出勝負，也是大賽的第1回合（The First Four）之中首次出現2次延長比賽；德州 農工大學和北愛阿華大學曾於2016年3月20日在年度總決賽第2回合交手，直到第2次延長賽階段才由後衛卡盧索（Alex Michael Caruso）領軍的德州農工大學逆轉局面，以92比88勝出晉級。

羅格斯大學替補連續第2場沒有貢獻，而3名先發隊員在結束這場賽事之後正式向大學球壇揮手說再見，他們是身高6呎7吋，主要職司後衛、「球棍」（Gym Rat）出身的麥康諾 （Caleb McConnell）、身高6呎6吋職司後衛、出身於籃球家庭的小哈普（Ron Harper Jr.），以及身高6呎4吋擅長後衛角色的貝克（Geo Baker）。

他們三人其實聯手開創了羅格斯大學男籃隊4年來韌性堅強的局面；也令人不禁想起2006年12月28日在德州休士頓，羅格斯大學美式足球校隊也是在「三巨頭」率領下，以37比10擊敗坎薩斯州立大學隊勇奪「德克薩斯盃」，成就一支校隊崛起。

背號22號的麥康諾是「11州14校」聯盟（The Big Ten Conference）年度最佳防守球員，他在大學生涯告別球賽交出亮麗的進攻成績單，上半場得到18分，是本季最佳紀錄，全場收穫23分，是全隊得分最多者。整場12次出手10次得分，三分球3投2中，1次罰球建功，還有11個籃板球。

小哈普的父親哈普（Ronald Harper）於1986年6月17日參加職籃選秀，由克里夫蘭騎士隊於第1輪第8順位挑中，擁有15個球季1009場出賽經驗的後衛。背號24號的小哈普以一記三分球於下半場開場，全場收穫也有22分。整場14次出手9次得分，三分球7投4中，還有4個籃板球。

貝克身穿背號00的球衣，整場得到19分，19次出手7次得分，三分球8投3中，罰球3投2中，還有6個籃板球。他是在正規賽時段結束前2分鐘36秒投進三分球，雙方以67比67平手，他於比賽結束前1分鐘46秒再以跳投將雙方比分造成69比69平手，可惜和小哈普都出手無效。