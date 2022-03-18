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場邊人語／單場六十 痛快收拾

彭廣揚

奧蘭多魔術隊主場3月15日成為布魯克林籃網隊組織後衛厄文（Kyrie Andrew Irving）表演舞台，上半場第1節淨拿16分，第2節笑納25分合計進帳41分，全場獨得60分。

這是NBA從2003年球季洛杉磯湖人隊得分後衛布萊恩（Kobe Bean Bryant）之後，首次又見單一球員在上半場就攻下40分以上。

魔術隊當晚賽前戰績只有18勝51敗，在佛羅里達州主場「安麗球場」（Amway Center）迎戰近日3連勝的布魯克林籃網隊，地主隊全場沒有機會戰成平手，更談不上領先，籃網隊一度領先多達44分，上半場結束時就以86：56遙遙超前，創下隊史上半場領先紀錄；地主隊在第3節僅收穫33分，終場以150：108成為歷史性潰敗。

籃網隊曾於2021年3月19日造訪過魔術隊主場，當晚現場球迷只有3665人；厄文獨得43分，是全場最高分，但是籃網隊還是以113：121飲恨。

15日夜戰是籃網隊在本球季第36次捷報，是3月8日以來的第4場勝利，也是魔術隊在3月份的第5場失利。兩位都來自新澤西州高中的職籃球員唐斯（Karl-Anthony Towns Jr. ）和厄文，連續於14日和15日出戰時創下個人單場收穫60分的紀錄。身高6呎11吋，現年26歲的明尼蘇達灰狼隊中鋒唐斯，是於客場出賽聖安東尼奧馬刺隊時攻下本季最高的60分，在第3節得到32分）；一天之後，29歲的厄文也在客場收穫本季新高60分。

籃網隊13日於主場和15日在客場出賽時，連續兩場都創下隊員單場收穫50分以上的紀錄。該隊大前鋒杜蘭特（Kevin Wayne Durant）在迎戰紐約尼克隊時得到53分。

籃網隊在這場比賽有47分鐘45秒絕對領先，5名替補球員聯手攻下51分，全隊投籃88次53次得分，命中率達到60.2%，三分球出手27次有16次破網，命中率高達59.3%。魔術隊5名替補球員貢獻有41分，全隊投籃95次36次得分，命中率37.9%，三分球出手過41次有15次破網，命中率36.6%。

厄文是兩隊得分最高者，並且也是籃網隊在場最久者。這是他在本球季19次先發，第5次單場得到30分以上。他上場時間34分鐘56秒，31次出手投籃20次得分，命中率達到64.5%，三分球12次出手投籃8次得分，命中率達到66.7%，13次罰球12次命中，還有6個籃板球和4次助攻4次抄截1次火鍋。

厄文 布魯克林 新澤西州

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