場邊人語／分不在多 絕殺成果

達拉斯獨行俠隊先發組織後衛丁威迪（Spencer Gray Dinwiddie），3月16日在紐約市布魯克林 「巴克萊中心」（Barclays Center）終場前壓哨，於前場右側距離籃圈26英吋處接到遭到包夾防守的隊友唐西奇（Luka Dončić）反彈傳球助攻，演出三分球絕殺（Buzzer-Beater），以113：111氣壞作東的籃網隊。

唐西奇全場收穫兩隊最高的37分，丁威迪得到22分；這是丁威迪於2021年8月6日被交易到華盛頓巫師隊，以及2022年2月10日再經過交易加入獨行俠隊之後，首次回到他曾經熟悉的巴克萊中心賽場。他曾效力於籃網隊5個球季。

獨行俠隊當晚賽前戰績已是42勝26敗，而布魯克林籃網隊則是36勝33敗；籃網隊在賽後排名東區第8，而獨行俠隊於西區15支球隊名列第5。地主隊全場有11次機會戰成平手，7次相互領先，籃網隊一度領先多達27分，在第4節開始時仍以91：79領先，獨行俠隊也有過15分鐘領先。籃網隊上半場結束時是以61：58超前，然而獨行俠隊把握第4節12分鐘收穫34分，3名球員共10次罰球都得分，終場是以2分之差驚愕對手。

雙方最近一次對抗是2021年12月7日在德州 達拉斯，獨行俠隊以99：102敗陣；唐西奇在當晚攻下28分。

丁威迪現年28歲，從2月25日到3月16日之間已經連續10次出賽每場至少收穫13分，這也是他在4天之內連續第2次展現壓哨三分球絕殺對手。3月13日在波士頓，丁威迪雖然全場只得到18分，但是在第4節收穫6分，三分球3投1中，包括在終場前11秒，也是由隊友唐西奇助攻，演出28英呎遠的三分球絕殺，將比分拉開為95：92。

籃網隊在這場比賽有40分鐘31秒絕對領先，4名先發球員得分都是兩位數，4名替補球員聯手攻下27分，全隊投籃91次45次得分，命中率達到49.5%，三分球出手26次有9次破網，命中率34.6%。獨行俠隊4名先發球員得分也都是兩位數，5名替補球員貢獻有15分，全隊投籃83次41次得分，命中率49.4%，三分球出手過34次有12次破網，命中率35.3%。

現年22歲的唐西奇職司控球，是兩隊得分最高者，並且也是獨行俠隊在場最久者。這是他在本球季53次先發，第14次單場得到30分以上，也是連續第6場比賽每次至少得到26分。他上場時間38分鐘46秒，26次出手投籃14次得分，命中率達到53.8%，三分球12次出手投籃5次得分，命中率達到41.7%，4次罰球全部命中，還有9個籃板球和9次助攻2次抄截1次火鍋。

丁威迪舊地重遊，壓哨絕殺難出其右。