場邊人語／耶魯男籃 刮目相看

●3月13日午後，耶魯大學 男籃隊在麻州波士頓哈佛大學籃球場以66：64險勝普林斯頓大學隊，躋身美國大學男籃球隊總冠軍爭奪賽68強。

耶魯大學預定於3月18日下午2時在威斯康辛州密爾瓦基出戰來自印地安納州的普度大學隊。

這是來自美國東北部康州紐海文（New Haven）組建已127個球季的耶魯大學男籃隊，自從1957年以來第8次成為長春藤盟校冠軍，以及最近7年以來第3個球季以長春藤聯會冠軍（The Ivy League Tournament Championship）身分參賽。

耶魯大學男籃隊從1999-2000年球季開始，由在紐約長島出生、1964年次的瓊斯（James Jones）執教。他是奧伯尼紐約州 立大學校友，本科主修傳播學，並且獲得教育行政碩士。1990-95球季期間曾經在母校擔任男籃隊助教，2次協助球隊現身於全國總冠軍大賽，1993-94球季更隨隊晉級八強（Elite Eight）。他在到任現職之前，還出任過俄亥俄大學和耶魯大學籃球隊助理教練。在2015-16年球季率領球隊征戰30場，戰績23勝7敗獲勝率76.7%，締下這支男籃隊由1906-07球季以來單季勝場紀錄。

他這些年來累積出賽643場，戰績352勝291敗獲勝率54.7%，有5次率隊奪得例行賽季冠軍。此外，他由2011-12球季起，共有7個球季每季至少獲勝19次。

瓊斯身為耶魯大學任教最久、勝場最多的主帥，於2021年5月20日由美國籃球協會任命為19歲級別國家代表隊助理教練。他沒有辜負期望，隨後就在拉脫維亞首都里加（Riga）舉行的2021年國際籃協19歲級世界杯（2021 FIBA U19 World Cup），協助美國隊取得7連勝勇奪金牌。

他是現年92歲的傳奇教練紹爾斯（Richard "Doc" Sauers）的子弟兵球員和薪傳教練；紹爾斯從1955年起在奧伯尼紐約州立大學任教，累計41個球季，生涯累積勝場次數終於達到700場，是美國大學校際運動協會第10位總教練有此佳績。

來自「11州14校」聯盟（The Big Ten Conference）的普度大學男籃隊列名總決賽東區第3種子隊，由於13日以66比75見負於愛阿華大學隊，所以是藉助一個專業人士組成的選拔委員會完成邀請參加。排名如此落後的球隊名列第3種子的對手，過去的紀錄是22勝122敗，不過在2021年3月20日，排名第3的德州 大學長角牛隊，在大賽第一回合迎戰同樣來自德州西部的阿比林基督教大學（Abilene Christian University ；ACU）時，在上半時還以5分領先的形勢之下，終場前竟然造到逆轉，以52：53飲恨。