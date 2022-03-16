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場邊人語／柯瑞慶生 飆球飲勝

彭廣揚

金州勇士隊的組織後衛柯瑞（Wardell Stephen Curry II）14日晚間在舊金山單場斬獲47分，為自己送上別致的34歲生日禮物。

勇士隊當晚在加州舊金山主場「大通球場」（Chase Center）迎戰華盛頓巫師隊，雙方3次平手，2次相互領先，勇士隊全場保持優勢一度領先19分，上半場結束時就以73比57大幅超前，地主隊雖然於第4節僅收穫25分，終場仍然以126比112勝出。

這是勇士隊在本球季第47次捷報，是從3月8日以來的第4場勝利，也是巫師隊由3月9日征西以來的第4場失利。

14日的賽事是兩隊在這個例行賽季首次交鋒，吸引爆滿1萬8064名球迷。2018年10月24日巫師隊造訪勇士隊時以122比144落荒而走。勇士隊在這場比賽有46分鐘38秒絕對領先，5名替補球員聯手攻下23分，全隊投籃84次45次得分，命中率達到53.6%，三分球出手45次有18次破網，命中率40%。巫師隊相對只有11秒居上風，6名替補球員貢獻多達45分，全隊投籃82次42次得分，命中率51.2%，三分球僅僅出手26次有10次破網，命中率38.5%。

柯瑞全場共收穫47分，是兩隊得分最高者，並且在第2節、第3節和第4節都是兩隊得分最多者。這是他在本球季第6次單場得到40分以上。他上場時間35分鐘26秒，25次出手投籃16次得分，命中率達到64%，三分球14次出手投籃7次得分，命中率達到50%，8次罰球都命中，還有6個籃板球和6次助攻1次抄截。

勇士隊得分後衛湯普森（Klay Alexander Thompson）全場共拿下20分，並且在第1節就攻下10分，是兩隊得分最多者。他上場時間33分鐘13秒，19次出手投籃7次得分，命中率達到36.8%，三分球12次出手投籃4次得分，命中率33.3%，2次罰球全部命中，還有4個籃板球和1次助攻。

勇士隊得分後衛波爾（Jordan Anthony Poole）當晚扮演小前鋒，先發上場32分鐘29秒，上半場就有14分進帳，全場斬獲20分，13次出手投籃7次得分，命中率達到53.8%，三分球4次出手1次破網，命中率25%，7次罰球5次命中，還有2個籃板球3次助攻2次抄截1次火鍋。

巫師隊拉脫維亞籍7呎3吋中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis），轉隊後第4次先發，上場時間27分鐘27秒，為全隊得分最多者，斬獲25分，13次出手投籃7次得分，命中率53.8%，三分球5次出手1次破網，命中率20%，10次罰球全部命中，以及8個籃板球4次助攻。他在第4節時得到9分，命中率100%，包括4次罰球和1次三分球。

勇士隊和公鹿隊的戰績，目前分別在西區和東區排名第二。

勇士 柯瑞 舊金山

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