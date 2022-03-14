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場邊人語／你緊我鬆 適時建功

彭廣揚 

對於6呎6 吋的得分後衛湯普森(Klay Thompson)而言，單場斬獲38分，是出彩但是稱不上出奇。 

近況掙扎的金州勇士隊是於3月12日晚間，在北加州舊金山主場「大通球場」(Chase Center)迎戰士氣如虹的密爾瓦基公鹿隊，雙方7次平手，6次相互領先，在第1節不分勝負，勇士隊於全場一度領先21分，上半場結束時是以67：58超前，地主隊於第4節僅收穫19分，終場仍然以122：109捍衛主場成功。

這是勇士隊在本球季第43次捷報，從3月8日以來的第3場勝利，先後擊敗洛山機快艇隊和丹佛金塊隊；由2月27日到3月7日之間，勇士隊曾經連續5次吃敗仗。然而企圖衛冕年度總冠軍榮銜的公鹿隊，卻中止6連勝形勢；該隊由2月28日到3月9日之間連續勝利，而且6場比賽有5次團隊得分超過120分。 

12日的賽事是兩隊在例行賽季第2次交鋒，吸引1萬8064名球迷滿座，1月13日勇士隊造訪公鹿隊，是以99：118飲恨。勇士隊在這場比賽其實有39分鐘43秒領先，7名替補球員聯手只攻下23分，全隊投籃93次45次得分，命中率達到48.4%，三分球出手45次有18次破網，命中率40%。公鹿隊只有3分鐘33秒居上風，7名替補球員貢獻31分，全隊投籃92次38次得分，命中率41.3%，三分球出手44次有17次破網，命中率38.6%。 

勇士隊是於終場前2分中14秒鐘到27秒之間都沒進展，但是湯普森在第4節指耗費5分23鐘就6投4中，三分球投2中1攻下9分，全場共收穫38分，並且在第2節和第4節都是兩隊得分最多者。這是他在本球季第2次單場得到30分以上。他上場時間33分鐘51秒， 24次出手投籃15次得分，命中率達到62.5%，三分球14次出手投籃8次得分，命中率達到57.1%，還有6個籃板球和5次助攻1次抄截1次火鍋。 

現年22歲的勇士隊得分後衛波爾(Jordan Poole)當晚是首次和湯普森同場，他先發上場時間35分鐘13秒，為全隊上陣次久者，斬獲30分，16次出手投籃9次得分，命中率達到56.3%，三分球10次出手5次破網，命中率50%，7次罰球全部命中，以及6個籃板球5次助攻。他在第3節時三分球6投3中，3次罰球都建功，得到14分。 

公鹿隊的先發大前鋒「字母哥」安戴昆托波(Giannis Antetokounmpo)，在第3節也有14分收獲；他上場時間34分鐘1秒，為全隊上陣次久者，斬獲31分，17次出手投籃9次得分，命中率52.9%，三分球4次出手1次破網，命中率25%，18次罰球12次命中，以及8個籃板球3次助攻1次火鍋。他在第4節時摘得4次籃板球但沒有得分。 

勇士隊和公鹿隊的戰績，目前分別是西區和東區排名第二。

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