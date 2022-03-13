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場邊人語／馬刺逆轉 勝帥名傳

彭廣揚 
波波維奇。（美聯社）
波波維奇。（美聯社）

波波維奇(Gregg Popovich)現年73歲，從1996年1月1日出任聖安東尼奧馬刺隊主教練，2014年1月17日第5次贏得NBA年度總冠軍，2015年2月10日笑納執教職籃第1000場勝果，2021年3月11日，率隊第2030次出賽奪得1336次勝利，成為大聯盟例行賽季史頁之中的「最勝教練」。 

波波維奇的導師尼爾森(Donald Nelson)原來是大聯盟的常勝教練，率領過4支球隊2398次出賽共獲得1335次勝利。 

馬刺隊是於3月11日晚間在德州主場「美國電話電報球場(AT&T Center)迎戰猶他爵士隊，雙方7次平手，5次相互領先，爵士隊在前三節領先，全場一度領先15分，上半場結束時是以59比50.超前，地主隊雖然於第4節開始時還是以64：76落後，幸好單節收穫40分，終場以104：102驚險勝出。 

這是馬刺隊在這個球季，有35次在第3節落後企圖逆轉，唯一的勝出表現。在此之前，馬刺隊處於至少落後15分的形勢下，戰果是26敗1勝。 

由2021年12月17日以來，馬刺隊已經兩度以2分之差險勝爵士隊。 

雙方是於終場前5分中28秒鐘時以84：84戰成平手，馬刺隊6呎4吋的組織後衛穆瑞(Dejounte Murray)隨即發動連續猛攻；他在第4節打滿12分鐘攻下15分，全場共收穫27分，都是兩隊得分最多者。此外，他在終場前4秒，還4次罰球有3次破網。 

11日的賽事是主隊在例行賽季第67場比賽，吸引1萬5753名球迷見證歷史，爵士隊在這場比賽其實有41分鐘50秒領先，5名替補球員聯手攻下43分，全隊投籃92次37次得分，命中率達到40.2%，三分球出手40次有13次破網，命中率32.5%。馬刺隊只有2分鐘40秒居上風，5名替補球員貢獻30分，全隊投籃85次34次得分，命中率40%，三分球出手29次僅有6次破網，命中率滑降到20.7%。然而比賽的結果，馬刺隊的第26勝到手，爵士隊苦吞第25唄。 

爵士隊現年29歲，身高7呎1吋的法國籍中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)，在第1節就4次搶到籃板球分，全場收穫13分，上場時間31分鐘55秒， 3次出手投籃1次得分，命中率達到66.7%，還有10次罰球9次命中，以及16個籃板球和1次助攻5次火鍋。

現年29歲的得分後衛米契爾(Donovan Mitchell Jr.)先發上場時間34分鐘52秒，為全隊上陣最久者，斬獲24分，23次出手投籃10次得分，命中率43.5%，三分球11次出手4次破網，命中率36.4%，以及7個籃板球6次助攻。

波波維奇。（美聯社）
波波維奇。（美聯社）

馬刺 德州 AT&T

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