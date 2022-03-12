場邊人語／握手言好 集結吹號

美國職棒勞資談判和好，球隊、球探、球員、球場立即吹起集結號。

MLB 在錯過預定的例行賽季主場揭幕式之後，3月10日和球員工會達成臨時性協議，結束由球隊東主自2021年12月2日啟動的99天封館（Lockout），寄望自4月7日起展開例行賽季賽程，並且完整地保留球季162場比賽。

MLB球員曾於1994年8月12日到1995年4月2日發動罷工，持續232天，當時是職業運動組織歷史上最久的停工（Work Stoppage）事件。

大聯盟相關球隊的隊職員將馬不停蹄地展開10件必要工作：立即召集球員從美國和世界各地向位在佛羅里達州和亞里桑納州的春訓基地報到；更新防治新冠肺炎傳染疫情相關檢測和處理程序和規定；原來預定於2月16日起舉行的春季訓練即刻開始；把握時間爭取139名仍處自由身分的先發投手、救援投手、擔任指定打擊、特定守備位置球員簽約加盟；重新敲定各支球隊的主場賽程；並且通知套票和散票球迷；協助處理各隊可能多達三分之一國際球員及時獲得工作簽證；繼續在新的截止日期前完成處理197宗球員尋求合約仲裁的案件；趕緊恢復教練團隊和球員間的直接聯繫，切實掌握個人的體能狀況或者復健、復元進程；以及進行規則五選秀（Rule 5 Draft），這個機制是大聯盟為避免球隊過度「保護」小聯盟優秀球員而設立的特別選秀制度，本來預定於2021年12月9日在冬季會議最後一日舉行，但是因為封館而取消。在規則五選秀活動中，各隊可選走其他球隊小聯盟中保護名單外的年輕球員。

MLB的5件當務之急，就是落實球星的去處。紐約洋基 隊本季缺少一位當家游擊手，現年27歲，來自波多黎各、右投右打、一直效力休士頓太空人隊的柯瑞亞（Carlos Javier Correa）應該是最佳人選，而且球隊也負擔得起。

洛杉磯道奇 隊等待的是一位左打右投，能夠鎮守一壘，又可以擔任開路打擊先鋒的高手。現年32歲、在亞特蘭大勇士隊效力12個球季的佛里曼（Frederick Charles “Freddie” Freeman）正是不二人選。

舊金山巨人隊是否能夠採取行動超越紅襪隊等球隊，簽下來自日本職棒廣島東洋鯉魚隊，現年27歲的右投手鈴木誠也（Seiya Suzuki）？

德州遊騎兵隊是否能夠重用現年33歲，一直是道奇隊先發王牌的左投手克蕭（Clayton Edward Kershaw）擔任救援或是終結投手？

波士頓紅襪隊是否能夠從宿敵洋基隊手中，獲得左投左打、職司一壘手的瑞佐（Anthony Vincent Rizzo）？