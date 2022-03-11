場邊人語／小馬放人 司令委任

NFL 的自由球員交易和選秀活動尚未正式開始，連續2天已有5支球隊做出和四分衛相關的決定。

在綠灣包裝工隊四分衛羅傑斯（Aaron Charles Rodgers）同意留隊，以及西雅圖海鷹隊四分衛威爾森（Russell Carrington Wilson）接受轉隊安排到丹佛野馬隊後，印地安納亞波里斯小馬隊把握時機，於3月9日將29歲先發四分衛溫茲（Carson James Wentz）交易到華盛頓司令隊，對NFL國聯東區小組的競爭形式產生影響。

溫茲身高6呎5吋，於2016年大聯盟選秀活動由費城老鷹隊在第1輪第2順位相中，至今6個球季先發85場，戰績44勝40敗1和，嘗試傳球3008次有1884次完成，成功比例為62.6%，累積推進距離2萬374碼，共有140次傳球達陣57次遭到攔截，最遠傳接距離76碼，211次遭到擒殺，9次反敗為勝，以及10次決勝傳球。

他在2016年新人球季就表現傑出，16場賽事都先發；在2017年例行賽季，他13次先發戰績11勝2敗，嘗試傳球440次有265次完成，成功比例為60.2%，累積推進距離3296碼，共有33次傳球達陣7次遭到攔截，最遠傳接距離72碼，28次遭到擒殺。老鷹隊雖然於2018年2月4日在明尼蘇達州以41：33擊敗新英格蘭 愛國者隊，榮獲第52屆超級盃，但是代表老鷹隊出賽的四分衛卻是時年28歲的佛列斯（Nicholas Edward Foles）。

溫茲於2021年2月18日由老鷹隊交易轉入小馬隊，他在例行賽季出戰17次，戰績9勝8敗，未能在關鍵時取勝對手晉級季後賽 ，這是他失去球隊領導對他有信心的主要原因。2022年1月2日和9日，小馬隊在球季最後兩次比賽，分別以20：23和11：26輸給拉斯維加斯突擊者隊和戰績只有2勝的傑克森維爾美洲虎隊。他在代表小馬隊的最後一次出賽，嘗試傳球29次有17次完成，成功比例為58.6%，累積推進距離只有185碼，共有1次傳球達陣1次遭到攔截，最遠傳接距離33碼，6次遭到擒殺損失46碼，還有1次失誤掉球。

華盛頓司令隊參加NFL已經有90年歷史，最近5個球季有4次戰績只有7勝，從2012年至今10個球季，只有3次與季後賽有緣，然而都在外卡階段止步。在這段期間，華盛頓紅人隊/華盛頓隊的四分衛由12人輪番上陣。

即將年滿29歲的四分衛海尼基（Taylor Heinicke）上個球季15次先發戰績7勝8敗，嘗試傳球494次有321次完成，成功比例為65%，累積推進距離3419碼，共有20次傳球達陣15次遭到攔截，最遠傳接距離73碼，38次遭到擒殺損失278碼。

溫茲剛滿29歲，他的球技比起海尼基較為成熟；對於華盛頓司令隊現階段布局而言，溫茲至少來年要肩挑重擔，海尼基則需要繼續磨練戰技，至於球隊能否再有機會培育替補，言之尙早。