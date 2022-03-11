我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報 俄控「專滅斯拉夫」生化武器…存在嗎？

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

場邊人語／小馬放人 司令委任

彭廣揚

NFL的自由球員交易和選秀活動尚未正式開始，連續2天已有5支球隊做出和四分衛相關的決定。

在綠灣包裝工隊四分衛羅傑斯（Aaron Charles Rodgers）同意留隊，以及西雅圖海鷹隊四分衛威爾森（Russell Carrington Wilson）接受轉隊安排到丹佛野馬隊後，印地安納亞波里斯小馬隊把握時機，於3月9日將29歲先發四分衛溫茲（Carson James Wentz）交易到華盛頓司令隊，對NFL國聯東區小組的競爭形式產生影響。

溫茲身高6呎5吋，於2016年大聯盟選秀活動由費城老鷹隊在第1輪第2順位相中，至今6個球季先發85場，戰績44勝40敗1和，嘗試傳球3008次有1884次完成，成功比例為62.6%，累積推進距離2萬374碼，共有140次傳球達陣57次遭到攔截，最遠傳接距離76碼，211次遭到擒殺，9次反敗為勝，以及10次決勝傳球。

他在2016年新人球季就表現傑出，16場賽事都先發；在2017年例行賽季，他13次先發戰績11勝2敗，嘗試傳球440次有265次完成，成功比例為60.2%，累積推進距離3296碼，共有33次傳球達陣7次遭到攔截，最遠傳接距離72碼，28次遭到擒殺。老鷹隊雖然於2018年2月4日在明尼蘇達州以41：33擊敗新英格蘭愛國者隊，榮獲第52屆超級盃，但是代表老鷹隊出賽的四分衛卻是時年28歲的佛列斯（Nicholas Edward Foles）。

溫茲於2021年2月18日由老鷹隊交易轉入小馬隊，他在例行賽季出戰17次，戰績9勝8敗，未能在關鍵時取勝對手晉級季後賽，這是他失去球隊領導對他有信心的主要原因。2022年1月2日和9日，小馬隊在球季最後兩次比賽，分別以20：23和11：26輸給拉斯維加斯突擊者隊和戰績只有2勝的傑克森維爾美洲虎隊。他在代表小馬隊的最後一次出賽，嘗試傳球29次有17次完成，成功比例為58.6%，累積推進距離只有185碼，共有1次傳球達陣1次遭到攔截，最遠傳接距離33碼，6次遭到擒殺損失46碼，還有1次失誤掉球。

華盛頓司令隊參加NFL已經有90年歷史，最近5個球季有4次戰績只有7勝，從2012年至今10個球季，只有3次與季後賽有緣，然而都在外卡階段止步。在這段期間，華盛頓紅人隊/華盛頓隊的四分衛由12人輪番上陣。

即將年滿29歲的四分衛海尼基（Taylor Heinicke）上個球季15次先發戰績7勝8敗，嘗試傳球494次有321次完成，成功比例為65%，累積推進距離3419碼，共有20次傳球達陣15次遭到攔截，最遠傳接距離73碼，38次遭到擒殺損失278碼。

溫茲剛滿29歲，他的球技比起海尼基較為成熟；對於華盛頓司令隊現階段布局而言，溫茲至少來年要肩挑重擔，海尼基則需要繼續磨練戰技，至於球隊能否再有機會培育替補，言之尙早。

NFL 季後賽 新英格蘭

上一則

MLB維持162場賽季 薛則失而復得326萬元薪水

下一則

足球專欄／國米敢拚 紅軍嚇出冷汗

延伸閱讀

場邊人語／十年河西 從此珍惜

場邊人語／十年河西 從此珍惜
場邊人語／手掌尺寸 細看慢忖

場邊人語／手掌尺寸 細看慢忖
49人四分衛伽羅博羅手術 不影響交易

49人四分衛伽羅博羅手術 不影響交易
伽羅博羅留隊？布雷迪加盟？ 49人四分衛傳言多

伽羅博羅留隊？布雷迪加盟？ 49人四分衛傳言多

熱門新聞

谷愛凌婦女節在微博發文。(取材自微博)

谷愛凌大秀6塊肌 鼓勵女性「自信定義美」

2022-03-08 03:37
效力北京首鋼隊的林書豪6日在比賽中受傷倒地。(新華社)

CBA／林書豪又「0來瘋」 中媒：已被邊緣、下季難續留

2022-03-08 22:48
中國選手孫楊。(中新社)

游泳／孫楊禁藥疑雲 最終上訴駁回 趕上2024奧運復出

2022-03-05 09:03
俄羅斯體操選手庫利亞克上頒獎台時，胸前貼上「Z」字戰爭標誌，引發公憤。（取材自推特）

體操／公開挺發動戰爭 俄羅斯小將胸前「Z」字惹怒全球

2022-03-07 08:52
東京奧運體操女子個人全能金牌得主、美國亞裔選手、苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee)。(路透資料照片)

和體操好手李蘇妮是校友 NBA前球星巴克利不敢玩跳馬

2022-03-08 08:32
烏克蘭帕委會主席舒克維奇。(美聯社)

躲避飛彈攻擊抵達北京 烏克蘭殘奧代表團：這是奇蹟

2022-03-03 20:28

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官