場邊人語／職棒求好 規則先搞

美國職棒勢必求好，只有先將規則搞好。

MLB 在宣布取消今年例行賽季主場揭幕式和兩個對抗系列之後，繼續和球員工會進行商業談判，並且討論和賽事相關的規則改變；這些可能盡快落實的革新之舉，目的都是針對加快比賽節奏和縮短比賽時間，包括縮短投手登板後起手釋球時間限制、增加壘包尺寸縮短跑壘距離和增加盜壘成功可能，以及禁止使用嚴重變形的移位防守戰術（Shift）。

MLB於2017年5月18日宣布改組競技委員會（Competition Committee）；這個主宰賽事如何進行的最高指揮中心，往昔只有球隊擁有者和行政主管有資格參加，改組之後，成員分別代表有處理球隊日常事務的總經理、球隊的擁有者、現役的球隊總教練、掌控球隊行政管理的高層主管、負責球隊競技的專業職員和退役球員。

當時，紐約洋基隊總教練吉拉迪（Joseph Elliott Girardi）、巴爾迪摩金鶯隊總教練修瓦特（William Nathaniel Showalter）、洛杉磯道奇 隊總教練羅伯茲 （David Ray Roberts）、聖路易紅雀隊總教練馬西尼（Michael Scott Matheny）都名列其中。

MLB目前當務之急就是改善「磨蹭」事實，最具體的案例就是最近20年以來，一場9局分勝負的標準比賽，平均耗費時間已由2小時56分鐘延長到3小時10分鐘；在1912年時，同樣的比賽只需要1小時54分鐘，1947年球季場均費時首次達到2小時9分鐘，2014年球季再度將球賽平均費時推到3小時2分鐘。從2016年到2021年球季連續6年之間，每場賽事平均時間都超過3小時，終於催生出縮短投手登板後起手釋球時間的「投手鐘」（Pitch Clock）。

擬議中的「投手鐘」規定投手在面對打者時，如果壘上沒有跑者，必須14秒出手投球，而當如果壘上有跑者時，必須19秒出手投球；大聯盟在去年夏季曾經做過實戰試驗，要求特定小聯盟的投手面對打者時，當壘上沒有跑者，必須15秒出手投球，而在壘上有跑者時，必須17秒出手投球，果然將比賽節奏增快，場均時間由3小時2分鐘減少到2小時41分鐘。

大聯盟的一壘、二壘和三壘的壘包都是同樣尺寸，長度15英吋；擬議中的壘包長大3英吋，自然隊於搶壘、跑壘和盜壘有利多。

大聯盟比賽如果僅僅是依靠投手的三振、四壞球，以及打者的全壘打分出勝負，叫座的形勢不容樂觀。名列名人堂，在聖地牙哥教士隊效力20年的左打外野手昆恩（Anthony Keith Gwynn），生涯共擊出3141支安打135支全壘打543支二壘安打85次三壘安打，他最為球迷津津樂道的就是善於把握「5.5號空檔」（5.5 Hole），不斷揮出落點有穿越性質的安打，也就是猛攻由游擊手和三壘手守備的敏感地區。

針對性強的移位防守戰術，在昆恩時期就已經存在，但是身高5呎11吋的他，還是15次當選全明星。