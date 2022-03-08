場邊人語／宿敵再逢 綠軍攀峰

波士頓 擊敗紐約。這是塞爾蒂克隊第134次擒伏籃網隊。

波士頓塞爾蒂克隊於3月6日午後在麻州主場「道明銀行球場」（TD Garden）迎戰布魯克林 籃網隊，兩隊短兵相接共有19次平手，28次相互領先，布魯克林籃網隊在第1節領先，全場一度領先對手9分，上半場結束時還以60比58超前，地主隊雖然於第4節開始時只是以91：90稍微領先，幸好單節收穫37分，終場以126：120高奏凱歌。

雙方終場前3分中14秒鐘時以111：111戰成平手，塞爾蒂克隊6呎8吋小前鋒泰托姆（Jayson Christopher Tatum）隨即發動連續猛攻，以站上罰球線、接應上籃、近距離跳投方式持續得分；他在第4節攻下18分，並在全場4節比賽過程有3節都是兩隊得分最多者。此外，他在終場前20秒的4次罰球有3次破網。

這場勝利，是塞爾蒂克隊自從3月1日以來在主場的第3次捷報，而且這些賽事的對手和比分都非常結棍；主隊以107：98降伏亞特蘭大老鷹隊，120：107技壓曼菲斯灰熊隊。與籃網隊之戰是兩隊第207次交鋒，由2月8日以來，塞爾蒂克隊已經3次勝出，籃網隊最近一次戰勝綠衫軍是在2021年11月24日。

6日賽事是主隊本賽季第66場比賽，吸引滿座的1萬9156名球迷，大家都關注主隊近期的的攻守狀態和季後可能布局；籃網隊在這場比賽其實有25分鐘領先，6名替補球員聯手攻下34分，全隊投籃89次45次得分，命中率高達50.6%，三分球出手27次有12次破網，命中率達到44.4%。塞爾蒂克隊有17分鐘28秒居上風，4名替補球員貢獻14分，全隊投籃83次40次得分，命中率48.2%，三分球出手36次有17次破網，命中率達到47.2%。

籃網隊現年33歲的大前鋒杜蘭特（Kevin Wayne Durant）還是英勇難擋，在第1節就得到12分，全場收穫37分，上場時間38分鐘54秒，是全隊之最，21次出手投籃12次得分，命中率達到57.1%，三分球9次出手4次得分命中率也有44.4%，還有10次罰球9次命中，以及6個籃板球和8次助攻1次抄截2次火鍋，是全隊最高得分者。

現年29歲的組織後衛厄文 （Kyrie Andrew Irving）先發上場時間37分鐘14秒，斬獲19分，18次出手投籃8次得分，三分球6次出手2次破網，1次罰球命中，以及4個籃板球6次助攻3次抄截。

塞爾蒂克隊的泰托姆，年齡比起杜蘭特少了10歲，今年第3次當選全明星。他上場時間41分鐘17秒，是兩隊最長者。30次出手投籃16次得分，命中率達到53.3%，三分球15次出手8次破網，命中率也達到53.3%，17次罰球14次都命中，還有3個防守籃板球3次助攻。他於前3節分別得到9分、11分和16分，是局面的亮點。他全場得到54分，超過杜蘭特和厄文兩人總和，也是本球季第2次單場至少得到50分。