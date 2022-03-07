場邊人語／壓哨絕殺 國王氣炸

來自加州 的沙加緬度國王隊 ，在德州 先盛後衰，黯然敗陣。

德州達拉斯獨行俠隊和國王隊是於終場前12秒鐘，戰成全場唯一的平手，在暫停時段過後，獨行俠隊由6呎1吋的組織後衛布朗森(Jalen Brunson)發動助攻， 身高6呎7吋的芬尼史密斯(Dorian Finney-Smith)在哨響前3秒，從距離籃圈23英呎處投中關鍵的三分球，確保球隊以114：113分反敗為勝氣走客隊。

獨行俠隊是於3月5日傍晚在德州主場出賽，主將唐西奇(Luka Dončić)因為左腳趾傷勢沒有出賽，兩隊有1次平手，5次相互領先，但是國王隊在第1節和第2節比賽領先，全場一度領先對手19分，上半場結束時以65：51超前，獨行俠隊於第4節開始時仍然以85：92落後，幸好單節收穫29分。

這場勝利為獨行俠隊贏得最近30次出賽的23次捷報。該隊目前是全聯盟讓對手最占不到得分便宜的隊伍。

5日在德州對陣，滿座的球迷已經可以清楚地看出，主隊近期的的堅實狀態和韌性；國王隊在這場比賽其實有44分鐘19秒領先，4名替補球員聯手攻下25分，全隊投籃94次46次得分，命中率48.9%，三分球出手25次只有9次破網，命中率36%。獨行俠隊只有2分鐘24秒居上風，5名替補球員貢獻21分，全隊投籃84次40次得分，命中率47.6%，三分球出手36次有14次破網，命中率38.9%。

獨行俠隊的組織後衛丁威迪(Spencer Dinwiddie)轉入球隊後首次先發出場， 在關鍵的第4節得到13分，全場收穫36分，上場時間35分鐘50秒， 22次出手投籃11次得分，命中率50%，三分球7次出手2次得分命中率28.6%，還有13次罰球12次命中，以及2個籃板球和7次助攻，是全隊最高得分者。

布朗森先發上場時間37分鐘15秒，斬獲23分(首節就拿下9分)，15次出手投籃8次得分，三分球3次出手2次破網，5次罰球都命中，以及3個防守籃板球6次助攻1次抄截。

國王隊一直在力爭上游，先發的6呎3吋組織後衛福克斯(De'Aaron Fox)，上場時間40分鐘27秒，是全隊最長者。31次出手投籃18次得分，命中率58.1%，三分球4次出手3次破網，6次罰球5次都命中，還有2個防守籃板球6次助攻1次抄截。他於前3節分別得到11分、12分和11分，第4節也有10分收獲，其實本來是局面的亮點。

奈何對手的絕殺，令人折煞。