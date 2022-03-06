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場邊人語／等看棒球 夫復何求

彭廣揚

在新大陸，數以百萬計的你我他，早就春天和職棒有個約會。

美國職棒大聯盟(MLB)本來預定於3月31日起，陸續在各支球隊的主場，揭開例行賽季的序幕，然而由於球隊和球員這段時間的對話，沒有能夠及時達到實質性質共識，大聯盟遂於3月1日向廣大球迷發出一封有13個段落的公開信，表示日曆已經客觀地表明，預定的例行賽季主場揭幕式和兩個對抗系列，來不及進行只有正式取消。

對於美國各地的棒球迷，大聯盟級別的職業棒球賽事是家庭傳統、親子關係、迎春活動和生活調劑。每個城市的職業棒球場地，不論城市所在人口多少，都成為講古景點、故事背景和活動中心。一代又一代地男女老少球迷，在職業棒球的選秀、訓練、對抗之中，仿佛都能夠找到自已，大聯盟每個球季的162場比賽，其實推動著球迷不斷地融入棋局，享受開、中、終、殘局之樂，以及帥、士、象、車、碼、砲、兵(內、外野手) 調度之美。

在大聯盟和球員工會的商業談判之時，球員和球隊的資設限、每場比賽平均耗費時間、大市場和小市場區別和利潤分配、球員的年資計算方式、限制各隊陣容中投手人物、參加季後賽的球隊總數、季後賽事電視直播時段的安排、賽事直播時廣告插播頻率、登板投手的釋球時間限制、普遍運用指定打擊制度等議題，都有深遠的影響力，一般球迷有認知但是並不見得深入其中。

因為職業棒球的勞資商業談判，內容說穿就是賺錢、省錢、扣錢、分錢。

在美國的職業運動天地，運動員和他們的經紀人對於個人的年資非常重視。以美國職業美式足球大聯盟(NFL) 的球員為例，他們面臨受傷的風險高，平均職業生涯只有3.3年，其中踢球員的平均球齡達到4.87年，四分衛也有4.44年。但是職業美式足球例行賽季只有4個月，在18個星期賽程出賽17次，換句話說，一名職業美式足球運動員正常的作戰生涯大約出戰55次，掛彩雖然難免，但是由於負傷或者罷工缺場，注定影響個人累積成就和身價。

屬於美國職棒大聯盟球員也經常面臨在球賽中受傷的風險，他們平均職業生涯有5.6年，其中職司投手的球員受到運動傷害，而中止運動生涯的可能性最高。30支職業棒球例行賽季持續8個月之久，排定在橫跨春季到秋季的賽程出賽162次，換句話說，一名保有固定守備位置的職業棒球運動員，每個正常的例行賽季，大約出戰95次到162次之間，個人在累積5年作戰經驗之後，就有足夠年資能夠領取日後的退休俸，並且有機會厚實本身的知名度。

現階段的美國職棒停工，對於大部分的球迷而言，有著「少一場比賽」的不解，不在少數的球迷直接請問「如果球迷至上，照表開賽，至於這麼困難嗎？」

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