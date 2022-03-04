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場邊人語／公鹿絕殺 熱火看傻

彭廣揚

NBA密爾瓦基公鹿隊連續運用終場前13秒鐘對方2次暫停以及1次跳球奪得球權，在1次抄截和1次上籃後，以1分反敗為勝氣走邁阿密熱火隊。

公鹿隊3月2日在威斯康辛州主場迎戰東區戰績最佳的熱火隊，兩隊有6次平手，16次相互領先，公鹿隊在第1節和第4節比賽領先，全場一度領先對手14分，上半場結束時以64：66居後，公鹿隊於第4節開始時仍然以93：99落後，幸好單節收穫27分。終場還是以120：119險勝。

這場勝利使得公鹿隊的總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）贏得到任後第200次捷報，也是球隊歷史上第4位教練累積如此佳績。而熱火隊則中斷自從2月17日以來的4連勝。

雙方在這個例行賽季交鋒4次，各自在主場獲勝2次。2日對陣吸引1萬7341名球迷座無虛席，大家已經可以清楚地看出兩支勁旅的實力和潛力；熱火隊在這場比賽有28分鐘26秒領先，4名替補球員聯手攻下52分，全隊投籃97次44次得分，命中率45.4%，三分球出手44次有21次破網，命中率47.4%。公牛隊只有17分鐘10秒居上風，5名替補球員貢獻17分，全隊投籃91次41次得分，命中率45.1%，三分球出手36次有14次破網，命中率38.9%。

公鹿隊大前鋒「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在關鍵的第4節得到14分，全場收穫28分，上場時間34分鐘24秒，20次出手投籃9次得分，命中率45%，三分球4次出手1次得分命中率25%，還有11次罰球9次命中，以及17個籃板球和5次助攻2次抄截1次火鍋。

小前鋒米道頓（Khris Middleton）先發上場36分鐘15秒，斬獲26分，首節就拿下10分，20次出手投籃8次得分，三分球8次出手4次破網，6次罰球都命中，以及3個防守籃板球3次助攻1次抄截。

組織後衛哈勒戴（Jrue Holiday）先發上場38分鐘15秒，是全隊最長者。17次出手投籃8次得分，三分球8次出手3次破網，6次罰球都命中，以及5個防守籃板球11次助攻2次抄截。他於終場前1秒的上籃，是逆轉局面關鍵。

熱火隊的先發陣容各將都有貢獻。替補的組織後衛赫洛（Tyler Herro）上間多達35分鐘9秒，收穫30分，21次出手投籃11次得分，命中率有52.4%，三分球10次出手6次得分命中率60%，2次罰球都得分，還有7個籃板球5次助攻1次抄截。但是他於終場壓哨的一記36英呎遠的三分球卻沒有如願。

字母 威斯康辛州

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