場邊人語／彈跳能人 單挑重任

曼斐斯灰熊隊的6呎3吋的組織後衛莫蘭特（Ja Morant），是NBA當前最熱門的話題人物。

他從2019年10月23日以來已成球隊的招牌，在可見的未來將是球賽的名牌。

灰熊隊2月26日作客伊利諾州芝加哥 ，現年22歲的莫蘭特上場36分鐘2秒，得到生涯最高46分；2月28日回師田納西州，又以118：105勝出。他上場34分鐘20秒，刷新生涯最高52分紀錄，個人得分比6名替補隊友總和還多；上半場就攻下23分，在第1節、第2節和第4節都是兩隊得分最高者；30次出手投籃22次得分，命中率73.3%，三分球4次出手4次得分命中率100%，還有7次罰球4次命中，以及7個籃板球和2次助攻。

聖安東尼馬刺 隊的25歲組織後衛穆雷（Dejounte Murray）同場表現因此不堪對比，上場時間為34分鐘30秒，20次出手投籃8次得分，命中率40%，三分球4次出手1次得分命中率25%，還有5次罰球4次命中，以及3個籃板球和8次助攻3次抄截。

莫蘭特是NBA 2019年度選秀榜眼，也是2019-20年球季的新人獎得主，28日的捷報為灰熊隊在例行賽季下半開始打出二連勝局面。就他個人而言，這是灰熊隊和馬刺隊在本季第3次列陣對抗。2021年12月31日在主場，灰熊隊以118比105大敗對手，莫蘭特貢獻30分。今年1月26日在客場，灰熊隊是以118：110擊敗對手，莫蘭特再上層樓收穫41分，被稱為「拔刺專家」。

在人才濟濟的大聯盟，莫蘭特出神入化的彈跳攻籃和封籃，正吸引越來越多球迷關注。1月9日在洛杉磯客場，湖人 隊先發得分後衛布萊德利（Avery Bradley）在前場上籃時，竟然遭到莫蘭特由後追趕飛躍而起，在空中雙手封阻和奪球（Chase Down Block），這種出乎意料地騰空防守技能，在本例行賽季層出不窮，與金州勇士隊的6呎2吋組織後衛柯瑞（Stephen Curry）的投射快手表現相比毫不遜色。

莫蘭特目前的爆發力和對抗力，直逼2010-11球季巔峰時期的羅斯（Derrick Rose）；羅斯身高6呎2吋，當年是芝加哥公牛隊的組織後衛，場均先發上場時間37.4分鐘，斬獲25分，出手投籃命中率44.5%，三分球出手命中率33.2%，以及4.1個籃板球7.7次助攻1次抄截和0.6次火鍋。

莫蘭特臂展6呎7吋，旱地拔蔥式的立定跳高有44英吋，比湖人隊先發組織後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的42英吋還高，僅次於公牛隊6呎6吋傳奇得分後衛「空中飛人」喬丹（Michael Jordan）擁有的48英吋紀錄。

大聯盟的球員，平均立定跳高的高度為28英吋。

飛高，使得球員出彩，球賽更多喝采。