場邊人語／前場得意 幕後失利

他曾是家喻戶曉的「美國隊長 」，也是十足風光的球隊新貴。

然而，將近5年之後，MLB 邁阿密馬林魚隊的「我們的未來沒有你」表態，促使現年47歲的原任紐約洋基 職棒隊隊長基特（Derek Sanderson Jeter）於2月28日透過專業公關公司發表正式聲明，不僅由馬林魚隊行政CEO離任，並且不再持有少數股權，從此和這支球隊畫清界線沒有任何關聯。

基特於2017年夏季加入來自紐約的私募基金管理人薛爾曼（Bruce Sherman）的投資 團隊，成為馬林魚隊的新股東；薛爾曼也是經由專業公關管道發布聲明證實這項變動。值得注意的是，馬林魚隊的公關單位並沒有主動負責傳達。

他才於2021年9月8日在紐約上州古柏鎮（Cooperstown）美國棒球名人堂暨博物館年度入列儀式（National Baseball Hall of Fame and Museum’s annual Induction Ceremony）入列。

MLB所屬球隊身價年年揚升。馬林魚隊目前的身價估計有9億9000萬元，是30支球隊之中唯一總數不及10億元者；紐約洋基隊、洛杉磯道奇隊和波士頓紅襪隊的身價最高，分別約為52億5000萬元、35億7000萬元，以及34億6500萬元。

MLB各球隊的球員薪資總和通常反映投資方對於確保團隊競爭力的行動以及奪標的期望。馬林魚隊在這個球季支付球員薪資總和只有5570萬元，是30支球隊之中總數不及7000萬元的5支球隊之一。其他球隊還包括克里夫蘭守護者隊、巴爾的摩金鶯隊、匹茲堡海盜隊和亞利桑納響尾蛇隊；紐約大都會隊、洛杉磯道奇隊和紐約洋基隊發放的工資額最高，分別約為2億3559萬元、2億1445萬元，以及2億1124萬元。

基特是專職游擊手，從1995年5月29日入行直到2014年9月28日退役 ，只效力過洋基隊，14次入選全明星，5次榮獲年度總冠軍，650次首打席就揮出開路安打。他是見多識廣的球星，經歷一波又一波隊友和同儕參加選秀、春訓、戰演、搭配、磨練、先發、救援、負傷、換位、復健、復出、轉隊、退役。

馬林魚隊加入MLB已有29個球季，總戰績為2088勝2438敗，獲勝率46.1%，只在季後亮相3次，2次獲得年度總冠軍都是在佛羅里達馬林魚隊時期。第3次在季後賽事出戰是2020年10月6日到8日，亞特蘭大勇士隊以三連勝擊敗馬林魚隊。

基特這些年司空見慣洋基隊，如何以大手大腳打造勝利之師，並且難忘歷年以來自己在場上不斷獲得掌聲，他可能始終想不明白，為何會有球隊的預算吃緊並且對於奪標的希望工程另有想法？

基特當年乘興南下，如今悻然而去。