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烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

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場邊人語／罰球之後 勝利時候

彭廣揚

客隊終場前23秒3次分別由29、24、27呎處投射三分球不成，哨響就以3分微距敗陣。

NBA自2月24日起展開下半例行賽季賽事。上半季勝場只有13場的底特律活塞隊，當晚在密西根州主場「小凱薩球場」（Little Caesars Arena）迎戰已經有35場捷報的克里夫蘭騎士隊，活塞隊在終場之前28秒利用騎士隊7呎中鋒莫布里（Evan Mobley）犯規，適時把握罰球機會，由現年20歲、身高6呎6吋的組織後衛康寧漢（Cade Parker Cunningham）2罰破網，將原來1分之差，拉大為106比103直到終場。

這場比賽雙方6次平手7次相互領先，騎士隊有29分鐘51秒領先，活塞隊只有15分鐘10秒居上風；上半場是由騎士隊以55比52領先。康寧漢雖然全場只得到17分，可是10次罰球9次建功，其中4次在第4節站上罰球線，每次都破網。

康寧漢曾就讀奧克拉荷馬大學，2021年9月30日才加盟NBA。他1月25日在主場出戰丹佛金塊隊時，上場39分鐘50秒，26次出手投籃14次得分，三分球9次出手6次命中，全場得到34分8籃板球8次助攻2次抄截和4次火鍋，這種精采的新鮮人單場表現，至今只有喬丹（Michael Jeffrey Jordan）在1984-85年球季展現過。

2021年11月21日是康寧漢職籃生涯第11次上陣，他出場38分鐘5秒，21次出手投籃6次得分，三分球9次出手1次命中，全場得到13分12籃板球10次助攻，以20歲又57天的年齡，成為大聯盟第9位最年輕的「大三元」，他至今出賽45場，已經累積6次「兩雙」和2次「大三元」；最近的4場比賽每次至少的到12分。

活塞隊除了康寧漢之外，還有2名球員入選日前剛結束的「明日之星」（The Clorox Rising Stars Challenge）表演賽，他們是先發的22歲小前鋒比伊（Saddiq Bey），以及現年20歲、身高6呎8吋的先發中鋒史都華（Isaiah Stewart）。康寧漢贏得這次挑戰賽的最有價值球員獎項。

活塞隊在下半部球季必須糾正全隊的抗壓性，積極改善場均14.5次失誤的窘況，並且進一步提升球隊替補陣容場均收穫38.6分的表現。

現年23歲的替補得分後衛迪亞洛（Hamidou Diallo）24日幫助活塞隊攻下21分，三分球3投3中。曾經效力於杜克大學，2018年度選秀首輪第2名，身高6呎11吋的大前鋒巴格利（Marvin Bagley III），則是由沙加緬度國王隊轉入活塞隊之後首次在新主場露面，替補上場收穫16分。

NBA 喬丹 國王隊

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