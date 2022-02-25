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場邊人語／下半球季 各隊救急

彭廣揚

NBA下半季例行賽季賽事2月24日起陸續展開。

東區目前排行前10名有希望晉級季後賽的球隊，依次為邁阿密熱火隊、芝加哥公牛隊、費城76人隊、克里夫蘭騎士隊、密爾瓦基公鹿隊、波士頓塞爾蒂克隊、多倫多暴龍隊、布魯克林籃網隊、夏洛特黃蜂隊和亞特蘭大老鷹隊。

西區暫時排行前10名，有望在季後賽露臉的球隊，依次為鳳凰城太陽隊、金州勇士隊、曼斐斯灰熊隊、猶他爵士隊、達拉斯獨行俠隊、丹佛金塊隊、明尼蘇達灰狼隊、洛杉磯快艇隊、洛杉磯湖人隊和波特蘭拓荒者隊。

各隊原已展開的「希望工程」，如今轉性為救急作業，務必爭取例行賽勝出。

波士頓塞爾蒂克隊於1月23日到2月15日之間取得連續9場勝利，然而2月16日晚間卻在主場以111：112輸給底特律活塞隊。這場失利提醒粉絲，身高6呎8吋的中鋒威廉斯（Robert Lee Williams III）是中流砥柱。

籃網隊的好戲，在於傷癒歸來的大前鋒杜蘭特（Kevin Wayne Durant）和小前鋒哈瑞斯（Joe Malcolm Harris）、6呎10吋中鋒佐蒙特（Andre Jamal Drummond）影響力都不容低估，這是另類的三巨頭。

32歲得分後衛湯普森（Klay Alexander Thompso）終於康復歸隊，是勇士隊漸入佳境的保證。他目前的三分球命中率已經恢復到37.4%，由2011年來的8個球季，他始終維持40%以上的三球命中率。

拓荒者隊日前似乎給人提早曲終人散的印象，尤其是31歲的組織後衛里拉德（Damian Lamonte Ollie Lillard）從1月3日起缺陣，團隊士氣重挫。

快艇隊的編制總教練是泰隆魯（Tyronn Jamar Lue），其實還應加上31歲現場指導小前鋒喬治（Paul Clifton Anthony George），共同確保賽事給力。

湖人隊還在努力爭取參加附加賽和季後賽。非科學的民意調查顯示，沒有一支職籃球隊認為該隊能如願成行。

灰熊隊是22歲組織後衛莫蘭特（Temetrius Jamel Morant）的球隊，大家拭目以待他能負重行走多遠。

即將年滿36歲的熱火隊組織後衛勞瑞（Kyle Terrell Lowry），自從在2021年8月6日加入之後，已經成為球隊的加熱器，投籃得分炙手可熱。

76人隊有3個懸念，總教練瑞佛斯（Glenn Anton "Doc" Rivers）能否創造新局？後衛哈登（James Edward Harden Jr.）是否能與中鋒安比德（Joel Hans Embiid）聯手內外夾擊對手？安比德需要改變嗎？

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