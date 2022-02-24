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場邊人語／三月大賽 形勢可猜

彭廣揚

●初春3月，美國大學男籃頂級聯賽各個聯會例行賽季和季後賽即將告一段落，全國性單淘汰制總冠軍爭奪賽登場。

NCAA男籃大賽甄選委員會，在NFL年度超級盃得主分曉之後，於2月19日宣布今年度「3月瘋」4個區域16支提前領跑球隊名單。

這些球隊由來自華盛頓州的岡薩加大學、阿拉巴馬州奧本大學，亞歷桑納大學以及坎薩斯大學，分別成為西區、中西區、南區和東區第1種子球隊。岡薩加大學是以22勝2敗的戰績，加上5勝2負的硬仗成績，成為全國第1種子。

西區第2種子到第4種子的球隊為杜克大學、伊利諾大學、德州大學。東區第2種子到第4種子的球隊為肯塔基大學、來自賓州費城附近的維拉諾瓦大學、以及威斯康辛大學。南區第2種子到第4種子的球隊，是德州貝勒大學、田納西大學、以及羅德島州普羅維登斯學院。至於中西區第2種子到第4種子的球隊，有印第安納州普度大學、德州理工大學、以及洛杉磯加州大學。

雖然NCAA男籃總決賽各個階段經常有出人意料之外的對抗局面，最近6年中有4次總冠軍都出自提前在區域領跑的球隊。

2017年賽前預測的4支種子球隊是維拉諾瓦大學、坎薩斯大學、貝勒大學和岡薩加大學；大賽真正的區域種子隊來自維拉諾瓦大學、坎薩斯大學、岡薩加大學和北卡羅來納大學，最後由北卡萊納大學稱王。

2018年賽前預測的4支種子球隊是維拉諾瓦大學、維吉尼亞大學、校區在俄亥俄州辛辛那提的澤維爾（Xavier）大學和普度大學；大賽真正的區域種子隊來自維拉諾瓦大學、維吉尼亞大學、澤維爾大學和坎薩斯大學，最後由維拉諾瓦大學奪冠。

2019年賽前預測的4支種子球隊是杜克大學、維吉尼亞大學、田納西大學和岡薩加大學；大賽真正的區域種子隊來自杜克大學、維吉尼亞大學、岡薩加大學和北卡羅萊納大學，最後由維吉尼亞大學奪標。

2020年由於疫情影響，大賽停辦。

2021年賽前預測的4支種子球隊是貝勒大學、密西根大學、俄亥俄州立大學和岡薩加大學；大賽真正的區域種子隊來自岡薩加大學、貝勒大學、密西根大學和伊利諾大學，最後由貝勒大學奪標。

維吉尼亞 俄亥俄州 德州

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