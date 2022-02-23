場邊人語／就地興建 還是他遷

繼眼巴巴看著NFL突擊者隊和NBA勇士隊離去，北加州奧克蘭 如今又面對著MLB 運動家隊準備出走。

奧克蘭運動家隊的前身是費城運動家隊（1901-1954）和坎薩斯城運動家隊（1955-1967）。由1968年球季開始，以舊金山灣區的奧克蘭（屋崙）為主場，屬於MLB美聯西區小組；累積參加聯賽121年，戰績9150勝9552敗，勝率48.9%，歷年有29次晉級季後賽，9次榮獲年度總冠軍。最近一次出現「三連冠」，分別是於1972年10月22日擊敗辛辛那提紅人隊封王，1973年10月21日取勝紐約大都會隊奪標，以及1974年10月12日到17日之間，4次以3比2的比分氣走洛杉磯道奇隊勝出。

MLB鑑於79天以來勞資談判仍然沒有結論，2月18日公開宣布原訂年度春訓首周日程，也就是3月4日以前的活動取消。但是運動家隊究竟是要至少投資10億元在奧克蘭市中心新建場館，還是可能遷移內華達州拉斯維加斯展開新局，一直持續牽動灣區和賭城 球迷關注。這處嶄新場館定量為3萬到3萬5000人。

根據運動家隊的評估，新的主場落成之後10年，綜合經濟效益至少達到73億美元，其中包括興建連接內外、新舊港區的交通基礎建設。如果新的660萬平方英呎地盤按照計畫完全開發，這不僅是東灣地區最有規模的綜合商業性質建設項目，也是整個灣區最有魄力的投資方案。投資方樂觀地估計整個計畫，可以創造6119個永久工作機會。

從北加州穿州越省移步拉斯維加斯的突擊者隊2021年12月15日興奮地宣布，「忠誠航空球場」（Allegiant Stadium）敲定成為2024年2月11日第58屆超級盃的比賽場地，將落實「全球最偉大球場」（The Greatest Arena on Earth）稱號，給予以博彩業著稱的內華達州和拉斯維加斯首次機會，主辦「比大」規格的賽事活動。

運動家隊是經過MLB官方允許，以突擊者隊前例作為參照，從那時候積極勘查拉斯維加斯的場地和相關資源。球隊雖然將賭城附近的韓德森（Henderson）和沙漠林（Summerlin）列入考慮，然而對於賭城中心由3家大型博彩娛樂公司擁有的地盤，興趣更為濃厚。韓德森是該州境內第二大城市，沙漠林是賭城的規畫社區。

拉斯維加斯從1983年起就和職棒有緣，可惜只有小聯盟球隊「51區」隊（Las Vegas 51s）進駐，並且先後成為聖地牙哥教士隊、洛杉磯道奇隊、多倫多藍鳥隊和紐約大都會隊等大聯盟球隊輸才管道。「51區」隊日前改名為「航行家隊」（Las Vegas Aviators），目前使用凱許曼球場（Cashman Field），是城市旅遊局（LVCVA）的物業，容量9334人；拉斯維加斯市政府曾經企圖使用這處場地，吸引蒙特利爾博覽會隊、佛羅里達馬林魚隊和運動家隊遷隊。