場邊人語／先發球星 趁勢而行

及時又趁勢。

歷經579場例行賽事，在加拿大多倫多出生的前鋒維金斯（Andrew Christian Wiggins）20日終於在NBA 71屆年度全明星表演賽，於俄亥俄州 克里夫蘭舉行時，以先發身分亮相15分鐘15秒，三分球出手4次有2次得分，命中率達到50%，還有1次助攻。

湖人隊的詹姆斯（LeBron Raymone James）雖然在終場前投進致勝的三分球，然而全場11次嘗試三分球投藍，只不過命中2次。維金斯的勇士 隊隊友柯瑞 （Stephen Curry）是第8次當選為全明星，這場比賽中上陣36分鐘15秒，和詹姆斯相當，30次投籃有17次破網，命中率為56.7%，有27次嘗試三分球16次建功，得到雙方最高的50分，還有5個籃板球2次助攻1次抄截，以及2次火鍋。

維金斯身高6呎7吋，馬上迎來27歲生日，屬於「杜蘭特戰隊」（Team Durant），先發陣容還包括全場收穫36分和10個籃板球的費城七六人隊中鋒安比德（Joel Hans Embiid）、波士頓塞爾蒂克隊前鋒泰托姆（Jayson Christopher Tatum）、亞特蘭大老鷹隊組織後衛楊恩（Rayford Trae Young）、曼菲斯灰熊隊後衛莫蘭特（Temetrius Jamel Morant）。

歷年來共有514名職業籃球球員曾經當選全明星。現年74歲，身高7呎2吋的中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）19次獲選為全明星，這個紀錄至今無人堪比。大聯盟全明星表演賽的初衷，是充分反映廣大球迷在例行賽季對於個別球員的喜好；近年來則經過不斷的檢討和改進，均衡地重視球迷、球隊教練和專業傳媒的甄選意見。

金州勇士隊目前戰績42勝17敗，勝球率達到71.2%，在大聯盟位居第2，而且在主場比賽紀錄26勝6敗，獲勝率高達81.3%，在大聯盟頂尖。柯瑞已經連續179場賽事，每場至少投進一次三分球，刷新自己原來保持的157場紀錄。

維金斯於2014年6月26日參加大聯盟年度選秀，由克里夫蘭騎士隊圈選為狀元，同年10月29日投入聯賽，他代表明尼蘇達灰狼隊，在6個賽季442場比賽中先發，平均上陣35.8分鐘，場均16.5次投籃有7.3次破網，命中率為44.1%，場均3.5次嘗試三分球有1.2次建功，命中率為33.2%，場均得到19.7分4.3個籃板球2.3次助攻1次抄截，以及0.6次火鍋。

他於2020年2月6日交易到勇士隊之後，至今先發137場，場均得分雖然略為滑降到18.3分，本球季的投籃命中率為48.1%，三分球的命中率達到41.4%，都是生涯新高。

維金斯厚積薄發，正是勇士隊此刻最給力的祝福。