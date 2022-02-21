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冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

場邊人語／冰雪爭寵 各有所鍾

彭廣揚

東北亞地區，在過去四年期間，史無前例地共舉行了三屆冬季和夏季奧林匹克運動會。 

南韓平昌於2018年2月25日完成第23届冬季奥林匹克運動會，在中國北京舉行的第24届冬季奥林匹克運動會則於20日閉幕。至於日本東京第32届夏季奥林匹克運動會，是於2021年8月8日才閉幕。 

首屆冬季奧林匹克運動會，於1924年在法國舉行；1940年和1944年兩屆取消；下屆夏季奧運會將於2024年7月26日到8月11日，在法國巴黎舉行；而2026年冬奧會，預定在2月6日到22日於義大利米蘭舉行。 

最近一次夏季奧運會和冬季奧運會於不同年份舉行，是由1994年開始。

美國隊共獲得8面金牌10面銀牌7面銅牌，以25面獎牌總數排名第3，挪威囊括37面獎牌，位居獎牌排行榜的榜首，俄羅斯代表團和德國分居第二名和第三名。

冬季奧運會進行期間，也是檢視冰雪運動項目在美國各地受歡迎程度的機會。

各國運動員在15大項爭奪109面獎牌，其中雪上運動項目多達76個，超過33個冰上項目的數量一倍有餘。這些冰雪運動大項包括北歐(混和式)兩項、冰壺、冰上曲棍球、單板滑雪、冬季兩項、短道速滑、鋼架雪車/ 俯式冰橇 、高山滑雪、花式(樣)滑冰、速度滑冰 、跳台滑雪、(有舵)雪車、(無舵)雪撬、越野滑雪、自由式滑雪。

在美國的冬季運動天地，肯塔基州和威斯康辛州居民鍾情跳台滑雪，康州和奧勒岡州民眾則喜愛越野滑雪，佛羅里達州和麻州居民偏好高山滑雪。

花式(樣)滑冰在全美23個州都是冬季項目寵兒，包括阿拉斯加州、加州、伊利諾州、德拉瓦州、印第安納州、愛阿華州、愛達荷州、坎薩斯州、北達科他州、南達科他州、馬里蘭州、密西根州、路易斯安納州、紐約州、新墨西哥州、北卡羅萊納州、南卡羅來納州、田納西州、德州、維吉尼亞州、西維吉尼亞州、懷俄明州和華盛頓哥倫比亞特區。

有興趣參加冰壺運動的人口，主要集中在明尼蘇達州、內華達州和內布拉斯加州。

雖然在美加地區，男子冰球已經組成北美職業冰球大聯盟(NHL)，冰球運動在賓夕法尼亞州、新澤西州、新罕布什州和亞里桑納州還是最吸睛的冬季運動。

至於在賽道上時速達到77英哩到93英哩之間的(無舵)雪撬，在9個州最受歡迎，包括夏威夷州、喬治亞州、密西西比州、阿拉巴馬州、緬因州、密蘇里州、俄亥俄州、羅德島州和奧克拉馬州。

滑雪 西維吉尼亞州 奧運

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