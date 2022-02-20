場邊人語／球季過半 亮點易辨

例行賽季，還有24場賽事分出高下。

洛杉磯湖人 隊於2月16日晚間，在南加州主場迎戰猶他爵士隊，雙方於第1節平手，第2節和第3節由爵士隊領先，湖人隊在第4節逆轉，終場以106：101輕取對手，止住自從2月8日以來，連續3場賽事失利，該隊在西區以27勝31敗的戰績暫時名列第9。爵士隊先勝後敗，因此中斷自從2月2日以來，連續6場賽事告捷。該隊在西區以36勝22敗的戰績暫時名列第4，落後於鳳凰城太陽隊、金州勇士 隊和曼斐斯灰熊隊。

湖人隊和爵士隊的例行賽程都進行了三分之二；太陽隊、勇士隊和灰熊隊的勝場次數，都超過41場，其中太陽隊在2021年10月30日到12月2日之間，締造連續18場連勝的佳績之後，於2月5日以來，又有連續7場賽事告捷。

湖人隊和爵士隊於第71屆NBA全明星表演賽前夕交鋒，點名雙方在例行賽季剩餘時段可能的亮點。

爵士隊目前全隊的4項技術指標都名列大聯盟前5名，包括場均得分、場均籃板球、場均三分球和場均投籃命中率。現年25歲，身高6呎1吋的得分後衛米契爾(Donovan Mitchell Jr.)，以及現年29歲，在法國出生，身高7呎1吋的中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)，都是連續三年入選全明星。

戈貝爾在這個球季表現特別搶眼，在44場比賽中平均上陣32.1分鐘，346次投籃有246次破網，命中率為71.1% ，只有2次嘗試三分球沒有建功，但是兩分球得分命中率達到71.5%，場均得到15.7分14.8個籃板球1.2次助攻0.8次抄截，以及2.3次火鍋。他將努力開創大聯盟的里程碑，成為首位球員場均至少15分和15個籃板球，而且投籃命中率為70%以上。

米契爾在16日的比賽得到37分，這是本季第16次單場獲得30分以上。米契爾於2017年10月18日加入聯賽，至今出賽5個球季324場比賽，其中316場先發，總共得到7685分1345籃板球1423次助攻421次抄截。

他是大聯盟的第7名球員，在入行參加323場比賽後，就締寫累積至少得到7500分1400次助攻和1300個籃板球的紀錄。另外6名前輩球星是詹姆斯(LeBron Raymone James)、魏德(Dwyane Tyrone Wade Jr.)、艾佛森(Allen Ezail Iverson)、喬丹 (Michael Jeffrey Jordan)、馬拉維奇(Peter Press Maravich)和羅伯森(Oscar Palmer Robertson)。

至於現年37歲的詹姆斯，於2003年10月29日加入聯賽，在1351場比賽中平均上陣38.2分鐘，2萬6472次投籃有1萬3356次破網，命中率為50.5% ，有6061次嘗試三分球，有2093次建功，三分球得分命中率有34.5%，場均得到27.1分7.5個籃板球7.4次助攻1.6次抄截，以及0.8次火鍋。