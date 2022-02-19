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場邊人語／做好自己 追求佳績

彭廣揚

一直和自己比較，追求絕對的進步。

芝加哥公牛隊16日晚間在伊利諾州的「聯合航空球場」（United Center）作東，參加例行賽季第59場比賽迎戰沙加緬度國王隊，終場以125比118輕取對手，獲得自從2月9日以來連續第5場勝利，2月11日以來連續第4次主場捷報，以及在東區領先的38勝21敗的戰績。

1963年2月17日，公牛隊歷史人物「空中飛人」喬丹（Michael Jeffrey Jordan）生於紐約市魯克林。當晚的勝利，正好慶祝這位前輩的59歲生日。

公牛隊先發6呎6吋大前鋒德羅展（DeMar Darnell DeRozan）當晚上陣40分鐘59秒，是全隊在場最久的球員；27次投籃有16次破網，命中率為59.3%，1次嘗試三分球就建功，得到38分6個籃板球6次助攻1次抄截。他在最近8場賽事場均高達37.6分。

德羅展至今出賽55場，在前15場出賽之中就已經有過5次「兩雙」，3次單場至少得到40分，以及11次單場至少得到30分。由2021年10月30日到11月3日期間，連續3次單場至少收穫32分。2022年1月28日開始，至今有9次單場至少得到31分。他自從2月6日起，至今連續有7次單場至少得到35分，而且投籃命中率最低為50%，最佳為68.4%。這種高命中率和得分的表現，在NBA只有7呎1吋的中鋒張伯倫（Wilton Norman Chamberlain）曾於1961年和1963年創下。

32歲的德羅展是南加大校友，於2009年1月9日參加選秀時由多倫多暴龍隊於第1輪第9順位選中，從2009年7月9日和暴龍隊訂約到2018年7月25日，之後被交易到聖安東尼奧馬刺隊，直到2021年8月11日再經由交易落戶公牛隊。這些年來，他由得分後衛，更換為小前鋒，再調整為大前鋒。他在本球季已經拿下1547分，場均28.1分、1094次出手566次中的，得分總數和命中次數，暫時領先全聯盟。

他於2009年10月28日成為大聯盟球員，在效力於暴龍隊的9個賽季期間，有4個球季當選全明星，並且於2022年1月27日，第5度入選為全明星先發陣容。

德羅展加盟NBA後，三分球成為例行比賽和壓哨絕殺必須的利器，不僅組織後衛和得分後衛需要有純熟伎倆，身材高大的小前鋒和大前鋒也得預備應用。然而，德羅展卻是目前現役球員之中，少之又少的兩分球專攻。他歷年以來，場均三分球出手1.5次，兩分球則出手14.5次，命中7次。本球季至今，他場均三分球出手1.8次，命中只有0.6次，而兩分球共出手995次，場均18.1次，命中532次，場均9.7次，命中率達到53.5%，是大聯盟的兩分球王。

南加大 NBA 喬丹

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