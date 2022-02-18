場邊人語／大賽稱勝 年輕得逞

●洛杉磯公羊隊的球迷16日舉行別開生面的勝利遊行 ，慶祝贏得第56屆超級盃。

公羊隊以23：20險勝辛辛那堤猛虎隊；兩隊在下個球季大賽再見的機會如何？

解答這個提問的關鍵，是球隊先發四分衛的年紀、球齡和合約。

在這個球季，晉級季後賽 的達拉斯牛仔隊，薪資造冊達到2億564萬3002元，是NFL 所屬隊伍之中支薪最可觀的球隊；而未能級季後賽的西雅圖海鷹隊薪資總數為1億7270萬3125元，在NFL各隊中墊底。

猛虎隊的全隊給薪總額為1億8862萬3318元，在NFL各隊排名13，落後於同樣有緣季後賽的5支球隊：新英格蘭愛國者隊、舊金四九人隊、亞里桑納紅雀隊、拉斯維加斯突擊者隊和費城老鷹隊。至於公羊隊的受薪總額為1億8423萬7454元，排名23。

效力猛虎隊已2個球季的25歲四分衛布洛（Joseph Lee Burrow），於2020年7月28日和球隊簽訂為期4年、總價3619萬137元的保障新人合約，到2025年才可恢復自由之身。

34歲的公羊隊四分衛史塔福德（John Matthew Stafford）球齡超過15年；2021年1月30日才經由交易加盟公羊隊；他於2009年4月26日就和底特律獅隊簽訂6年長約，並於2013年7月9日續約3年和2017年8月28日再續5年合約，到2023年可以恢復自由之身。

四分衛是球隊的攻擊發動原始點，也是球隊單筆人事最主要開銷所在。球隊都寄望由年輕的四分衛領銜，實現抱得錦標歸的理想，但是也都意識到如果不能充分運用四分衛的新人合約，在有限的時期之內以四分衛為建軍核心，那麼奪標希望很有可能就跟隨著球隊的各種人員編制調度而變得越來越困難。

綠灣包裝工隊和亞特蘭大隼鷹隊在本球季支付給四分衛的薪資都達24%，明尼蘇達維京人隊的四分衛薪水則占全隊的22%，牛仔隊、坎薩斯城酋長隊和海鷹隊的四分衛拿到總工資額的17%；至於公羊隊和猛虎隊，這項比例分別是11%和4%。

換句話說，猛虎隊如果不趕在布洛的「新人」資格消失前有所作為，今後想要不加碼留住他和相關的隊友，應該不會像目前一般輕鬆、划算。而公羊隊是不是必須和史塔福德繼續合作，或者在何種皆大歡喜的待遇之下合作，這也是懸念。