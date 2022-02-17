場邊人語／家鄉子弟 長存回憶

效力MLB華盛頓國民隊的內野手辛默曼（Ryan Wallace Zimmerman）15日正式宣布退役。現年37歲的他是國民隊由加拿大蒙特利爾博覽會隊遷移到美國華盛頓哥倫比亞特區後的代表人物，從2005年9月1日到2021年10月3日，始終只穿著國民隊的制服創下各種攻守紀錄，因此有「國民隊先生」（Mr. National）的尊稱。

辛默曼生於北卡羅萊納州，高中和大學階段都是在維吉尼亞州度過；他身高6呎3吋，原來一直鎮守三壘，但是由於右肩傷痛，在2015年的球季將守備位置更換到一壘。身體各種的傷痛，從2014年起就影響他出賽的次數，他2014年162場例行賽事只登場61次，2015年出賽場數95次；2018年球季出賽85次，2019年球季出戰52次，2020年球季事逢辛冠狀肺炎傳染疫情嚴峻，時年35歲的他以照顧妻小的原因決定休戰（Opted out）。

辛默曼從20歲起在國民隊效力16個球季，例行賽季出賽1799場，只在2007年球季全勤，共有7402打席6654打數，平均打擊率.277，累積擊出1846支安打，417支二壘安打和22支三壘安打284支全壘打，得到963分有1061打點，43次盜壘成功，遭到三振1384次和四壞球保送646次，打擊三圍（打擊率、上壘率與長打率三項打擊數據）為.341/.475/.816。

此外，他參與35次季後賽，其中2009年有4場，總共128打席117打數，平均打擊率.274，累積擊出32支安打，7支二壘安打和5支全壘打，得到10分有17打點，1次盜壘成功，遭到三振30次和四壞球保送10次。

2008年3月30日國民隊啟用全新「國民球場」（Nationals Park），在3萬9389名球迷見證下，後攻的國民隊在第9局下兩人出局時，由辛默曼擊出中外野方向陽春全壘打，以3：2氣走亞特蘭大勇士隊，一方面為球場翻開新頁，同時讓球迷享受主場再見安打的魅力。

辛默曼也有「再見安打先生」（Mr. Walk-off）的美稱。2006年6月18日父親節當天下午，國民隊在「甘迺迪球場」（Robert F. Kennedy Stadium）迎戰紐約洋基 隊，辛默曼在4萬5157名球迷面前，於第9局下1人出局1人在壘時，從洋基隊投手王建民的手中揮出左外野方向再見全壘打，創下個人職棒生涯11次擊出再見全壘打的輝煌篇章。他於2018年8月22日在主場對抗費城 費城人時，於第9局下兩人出局後，擊出第11支再見全壘打。

國民隊於2005年6月17日首次和辛默曼訂約，2009年4月20日雙方協議完成為期5年總價4500萬元的長約，2012年2月26日雙方再續長約，為期6年總價達到1億元。也就是在這個球季，國民隊在總教練強森（David Allen Johnson）督導之下，以98勝64敗的戰績在國聯東區小組稱王，開啟至少長達10年的競技高峰。

2019年10月30日，國民隊擊敗休士頓太空人 隊，贏得由1924年以來首次年度總冠軍。當年10月22日在客場，辛默曼於第2局上揮出隊史上首支總決賽全壘打。