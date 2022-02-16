場邊人語／冬去春來 職棒登台

NFL球季由2021年8月12日進行到2022年2月13日。依照往例，MLB 的春訓緊接著登場。

由於MLB勞資談判目前正陷入僵局，今年的春訓、熱身賽、例行賽開幕日究竟是如期舉行，還是延期另議，都是懸念。

同時，數以萬計的美國各地的棒球迷，每年此時都關心大聯盟30支球隊的春季訓練分組和日程；大聯盟通常在春訓期間，將所屬球隊平均分為兩個聯盟進行進行熱身對抗，一個聯盟是以佛羅里達州做為集訓基地，以地緣取名為「葡萄柚聯盟」（Grapefruit League），另一個聯盟則是以亞里桑納州鳳凰城都會地區為訓練基地，因地利取名為「仙人掌聯盟」（Cactus League）。

老少球迷長期關注MLB球隊運用天時和地利進行的「特產訓練」，主要是基於4項因素：可以在最近距離親眼看到自己心儀的球員或者球星、能夠在和煦的陽光之下盡情享受不疾不緩隨意觀賽樂趣、有機會支用可以負擔起的消費額攜家帶眷進出球場，以及不必擔心長途跋涉來往球場所在。換句話說，不在少數的球迷注重葡萄柚和仙人掌的原汁原味，習慣在每年的2月中旬到3月下旬，享受另一種自然看球的樂趣。

美國職業棒球運動員每年在10月底或者11月初，結束例行和季後球季賽程之後，通常藉助自主訓練、私人體能教練指導，或者參加境外冬季棒球聯盟的比賽，保持自己的體能和體態，以便能在春季集訓時展現合適的生理及心理狀態。

大聯盟的球隊也運用春訓時段和新進球員，包括剛簽約的新進的自由球員，或是尚須核實能力的自由球員，應邀參加集訓的國際球員，以及來自小聯盟的優秀球員進行磨合和進一步測試，以便在球季開打前，能夠及時選出大聯盟規定的25人的作戰名單。

最近3個球季，由於新冠狀肺炎傳染疫情影響，大聯盟和大聯盟球員工會對於春季訓練的時間、時段、場地、容量、規定、賽程都不斷有修訂。

本球季預定在鳳凰城都會地區集訓的球隊包括芝加哥小熊隊、芝加哥白襪隊、聖地牙哥教士隊、洛杉磯道奇 隊、洛杉磯天使隊、奧克蘭運動家隊、密爾瓦基釀酒人隊、科羅拉多洛磯隊、亞里桑納響尾蛇隊、舊金山巨人隊、辛辛那提紅人隊、克里夫蘭守護者隊、德州遊騎兵隊、坎薩斯城隍加隊和西雅圖水手隊。

大聯盟有些球隊曾經使用過佛羅里達州的集訓基地，包括道奇隊、亞特蘭大勇士隊、克里夫蘭印地安人隊、紅人隊、休士頓太空人隊、多倫多藍鳥隊、紐約大都會隊、紐約洋基隊、華盛頓國民隊等。