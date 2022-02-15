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場邊人語／洛城如願 眾將行遠

彭廣揚

直到如今，洛杉磯終於由「星星的故鄉」如願地成為「冠軍城」。

NFL第56屆超級盃（Super Bowl LVI）13日午後3時34分起在陽光高照的加州洛杉磯盛大舉行，作客的辛辛那提猛虎隊在25歲四分衛布洛（Joseph Lee Burrow）率領下，對抗剛滿37歲的四分衛史塔福德（John Matthew Stafford）率領的洛杉磯公羊隊。布洛在關鍵的第4節沒有作為；史塔福德則以4分鐘48秒發動1波19次攻擊，由6呎2吋的外接球員庫普（Cooper Kupp）接應達陣，終場以23：20奪冠。

洛杉磯是名副其實的冠軍城；2020年10月11日，NBA洛杉磯湖人隊在佛羅里達州客場擊敗邁阿密熱火隊，榮獲年度總冠軍；同年10月27日，MLB洛杉磯道奇隊也在佛羅里達州客場擊敗坦帕灣光芒隊，勇奪年度總冠軍。

公羊隊的主場曾經是在密蘇里州聖路易和加州洛杉磯；該隊最近一次在超級盃大賽亮相是2019年2月3日，和新英格蘭愛國者隊於53屆超級盃交鋒，遭到愛國者隊以13：3擊敗。時間回溯到1980年1月24日，公羊隊則曾經和匹茲堡鋼人隊隊於14屆超級盃交鋒，鋼人隊隊以31：19擊敗公羊隊。

公羊隊13日全場有30分鐘47秒掌控球權，上半場就有16分鐘10秒，第1節和第4節比賽的控球時間都比猛虎隊多。猛虎隊4次遭判罰損失31碼，公羊隊則有2次遭判罰損失10碼。

史塔福德畢竟久戰沙場，有40次嘗試傳球給7名隊友，其中26次成功，完成率為65%，累積推進283碼，最長傳接距離35碼，但是他有2次遭到攔截，3次傳球達陣，還有2次遭到擒殺損失13碼。此外，他還有3次帶球衝鋒搶進6碼。

布洛和史塔福德相差12歲，在這次比賽只有33次嘗試傳球給8名隊友，其中22次成功，完成率達到66.67%，為季後最佳紀錄，累積推進263碼，他雖然沒有遭到攔截，有1次傳球達陣，可是卻有7次遭到擒殺損失43碼，創下NFL超級盃最差紀錄；他最遠傳接距離75碼，也是本球季最佳紀錄。

庫普在上半場第2節和下半場第4節兩度接應得分，全場10次成為傳接目標，上半場有4次；8次完成任務，上半場3次，比例達到80%，最遠接應距離為22碼；他在隊友外接球員小貝克漢（Odell Cornelious Beckham Jr.）負傷下場之後，更成為四分衛主要尋找目標，而且他總是能夠突破對方的包夾防守建功。此外，他還有1次帶球衝鋒搶進7碼。

庫普的及時推進，鼓舞隊友的鬥志，是球隊勝出的推手，不愧為大賽最有價值球員。

洛杉磯 超級盃 加州

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