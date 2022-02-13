場邊人語／一度缺席 倍加珍惜

究竟是「羊入虎口」，還是「虎落平羊」？

美國職業美式足球大聯盟 (NFL) 第56屆超級盃 大賽 (Super Bowl LVI)，2月13日在加州 洛杉磯英格塢「社會金融球場」(SoFi Stadium)舉行，辛辛那提猛虎隊以美國聯會冠軍的身分，在25歲的四分衛布洛 (Joseph Lee Burrow) 率領下，西行挑戰由33歲的四分衛史塔福德 (John Matthew Stafford) 率領，代表國家聯盟的冠軍隊伍洛杉磯公羊隊。這是連續第二年，主辦超級盃的場館，就是爭冠球隊之一的主場。

投資50億美金以上興建的社會金融球場，是洛杉磯公羊隊和電光隊兩支球隊的主場。

在超級盃將近60年的舉辦歷史，是一部「和陽光約會」的紀錄，刻意避開那些2月的風雪和低溫，盡情擁抱和煦陽光、拂面清風。第一屆超級盃賽事 (AFL-NFL World Championship Game) 是於1967年1月5日在加州「洛杉磯紀念球場」 (Los Angeles Memorial Coliseum)舉行。第二、三、五屆超級盃賽事 ，是於佛羅里達州邁阿密舉行。第四、六、九屆超級盃賽事 ，則選擇於路易斯安納州紐奧良舉行

從此，大聯盟超級盃大賽的場地，就以佛羅里達州、路易斯安納州和加州為主；邁阿密至今舉行過11屆，紐奧良主辦過10屆，洛杉磯則有7次；最近的一次是在1993年1月31日。由於公羊隊和突擊者隊於1995年一度遷離洛杉磯都會地區，造成失去申請主辦超級盃的資格，使得德州達拉斯、印第安納州印第安納亞波里斯，以及亞里桑納州鳳凰城，能夠有機會獲得主辦權。

大聯盟成立56年以來，先後共有34個城市進駐職業美式足球隊伍，其中只有15隊有幸成為超級盃的東道主。值得注意的是，大聯盟的球隊於1995年到2016年間，將近三分之二的球隊紛紛投資興建全新場館，積極為申辦超級盃大賽做好準備。未來三屆的超級盃大賽，已經選定在鳳凰城、拉斯維加斯和紐奧良舉行。

由1995年到2015年間，沒有一支職業美式足球球隊，是以洛杉磯為主場，這樣的缺席，造成在南加州，至少一世代的球迷沒有見識過「星星的故鄉」輝煌。

不過，洛杉磯是一處遠近馳名的派對城市，喜歡熱鬧的人群總是絡繹於途。洛杉磯國際機場 原來就是全國名列第二的繁忙機場；這個周末僅僅是為了直接輸送來自辛辛那提的球迷，使用該機場的3家航空公司一口氣就增添17班次加班機，機場相關出入旅客人數，至少有5萬人次。此外，在洛杉磯都會地區的5處私人飛機場，也在聯邦航管單位指導之下採行登記起降 (FBO)，並且在3處指定機場的750處停機位進行區間調度。

曾經在此重要市場缺席，如今分外珍惜。